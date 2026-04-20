Basin Recreation quiere conocer la opinión de la comunidad sobre nuevas instalaciones

A medida que Basin Recreation pone en marcha el plan maestro para las propiedades en Silver Creek Village y la ubicación de Cline Dahle, el distrito busca participación ciudadana sobre las futuras instalaciones recreativas bajo techo.

Una encuesta en línea , lanzada el lunes, consulta a los usuarios sobre las experiencias actuales en el polideportivo (fieldhouse) y las preferencias sobre las características que podrían incluirse en cualquiera de las dos ubicaciones. Las respuestas deben entregarse antes del 10 de mayo.

Además, el distrito organizará tres jornadas informativas del 5 al 7 de mayo.

El evento del martes 5 de mayo será en el Basin Recreation Fieldhouse desde la apertura hasta el mediodía. El miércoles 6 de mayo, la jornada será en las oficinas administrativas de Trailside de 5 p. m. a 7 p. m., y el jueves 7 de mayo; finalmente, estarán de regreso en el Fieldhouse desde el mediodía hasta el cierre. El director del distrito, Rob Parrish, dice que estas sesiones son una oportunidad para la participación comunitaria directa.

“Esa será realmente una oportunidad para nosotros de interactuar con el público y permitir que nos hagan preguntas”, dijo Parrish el lunes en el programa “Local News Hour” de KPCW. “Cuando realizamos nuestro plan estratégico de 2024, hicimos una encuesta de 18 meses en la que realmente hablamos con la gente de la comunidad sobre las necesidades de contar con nuevos y/o mejorados espacios recreativos en el distrito. Por lo tanto, tenemos un par de conceptos en cuanto a la programación, pero realmente buscamos comentarios de la gente sobre lo que consideran indispensable”.

Parrish dice que los residentes pueden completar la encuesta ahora y actualizar sus respuestas después de asistir a una jornada de puertas abiertas.

Con más de mil unidades nuevas ya aprobadas y más en camino, Parrish dice que ahora es el momento de planificar las necesidades recreativas futuras.

“¿Cómo abordamos las necesidades de las familias?”, preguntó. “¿Cómo cubrimos la demanda de nuestra población de adultos mayores, en cuanto a su aptitud física y estilo de vida, y luego, en general, simplemente el acondicionamiento físico, ya saben, qué está pasando en el polideportivo? Tendremos una serie de preguntas, como si ha tenido que esperar media hora para usar una caminadora, o si alguna vez ha pensado en visitar el polideportivo para hacer ejercicio, pero ha decidido no hacerlo porque sabía que estaría concurrido”.

Si bien Parrish dice que ha habido interés en un espacio adicional para campos bajo techo y un muro de escalada, enfatiza que todas las opciones están en consideración.

Haga clic aquí para acceder a la encuesta de Basin Recreation.

Por otro lado, las duchas y las instalaciones de los casilleros en el polideportivo permanecerán cerradas durante las próximas semanas debido a problemas posteriores a la renovación.

“Tuvimos algunos problemas con la normativa contra incendios, por lo que solo necesitamos hacer algunas correcciones en la construcción”, dijo. “Y también estamos escuchando las quejas de que no hay buena ventilación y se acumula el vapor. Por lo tanto, vamos a instalar algo de ventilación para extraer parte del vapor de allí. También tuvimos algunos problemas con los azulejos, por lo que el agua de los pisos de las duchas básicamente se sale hacia el área abierta. Así que vamos a hacer que el contratista lo arregle para que las duchas drenen hacia el desagüe y no hacia el área de cambio”.

Parrish dice que el contratista cubrirá la mayor parte de las reparaciones, mientras que el distrito pagará por los rociadores y alarmas contra incendios adicionales.

En otras noticias, el área de estacionamiento del sendero Rob’s y el parque para perros Run-a-Muk reabrieron el lunes.

Artículo traducido por María Camperos