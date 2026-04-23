Incendio de casa rodante en North Summit se extiende al pastizal y cierra la autopista durante la madrugada

El Distrito de Servicios de Bomberos de North Summit respondió al incendio cerca de Echo Junction alrededor de las 5:30 a.m.

La carretera estuvo cerrada para todo el tráfico en dirección oeste durante aproximadamente dos horas mientras las cuadrillas sofocaban el fuego.

Utah Fire Info informa que el incendio se extendió por menos de un acre antes de que las cuadrillas extinguieran las llamas.

El cuerpo de bomberos de North Summit informó que nadie resultó herido.

Es el duodécimo incendio forestal del condado de Summit en lo que va de 2026 . Utah Fire Info afirma que todos los incendios del condado han sido causados por humanos, y el más grande quemó 5 acres. La mayoría se originaron a lo largo de la I-80 y la I-84.

Los dos incendios forestales del condado de Wasatch desde enero se mantuvieron en un acre o menos.

De los 106 incendios forestales del estado hasta ahora, 87 fueron causados por humanos, incluido el más grande del estado, el incendio de Goshen Canyon.

Este ha quemado unos 400 acres en el límite de los condados de Utah y Juab desde que comenzó el 21 de abril.

Artículo traducido por María Camperos

