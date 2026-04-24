La EPA publica el plan de limpieza de suelos tóxicos de Silver Creek y solicita comentarios del público

La Agencia de Protección Ambiental (EPA) hace un llamado a los residentes para que expresen su opinión sobre el plan de limpieza de suelos contaminados a lo largo del sendero Historic Union Pacific Rail Trail, cerca de Park City.

Las áreas afectadas se extienden desde Prospector hasta la Interestatal 80, siguiendo la longitud de Silver Creek, que transporta residuos (relaves) de antiguas operaciones mineras.

Esos residuos han incluido metales pesados como arsénico, plomo y zinc. El gobierno federal advierte que los metales continúan contaminando el suelo, las aguas subterráneas y el propio arroyo.

La EPA ha detallado diversas soluciones, incluyendo cuánto cuestan, en un documento en línea . El periodo para recibir comentarios permanecerá abierto hasta el 6 de junio.

La agencia también organizará una sesión informativa para el público con el Departamento de Calidad Ambiental de Utah el 11 de mayo en la Biblioteca de Park City. Será de 5:30 p.m. a 7:30 p.m.

La EPA estima que la eliminación completa de los contaminantes a lo largo de Silver Creek y el sendero ferroviario costaría 69 millones de dólares. Sin embargo, solo cuenta con unos 17 millones de dólares para el proyecto.

Su enfoque preferido es priorizar las áreas cercanas al sendero, donde los residuos también están más cerca de la superficie.

Los residentes pueden compartir sus opiniones con el coordinador de participación comunitaria de la Región 8 de la EPA, Brent Campbell, por correo electrónico en campbell.brent@epa.gov o por teléfono al 720-914-9253.

Artículo traducido por María Camperos

