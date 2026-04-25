Las organizaciones artísticas de Park City advierten sobre estafas de vendedores de boletos de terceros

Quienes han asistido recientemente a los espectáculos del Egyptian Theatre habrán notado algo nuevo: antes de que se levante el telón, se hace un anuncio sobre los revendedores de terceros.

La directora de operaciones del teatro, Jen Silva, dijo que están instando a los visitantes a llamar a su taquilla o ir al sitio web del Egyptian para comprar boletos. Aunque la reventa ha sido un problema durante años, señaló que los terceros se están volviendo más astutos para ser identificados y detenidos.

“No hay forma de bloquearlo. Ponen diferentes correos electrónicos, diferentes números de teléfono, y luego lo publican en StubHub y te venden un boleto que ni siquiera ha sido comprado a través de nuestro sistema todavía... lo cual es muy extraño”, comentó.

El sitio de venta de terceros Event Tickets Center, por ejemplo, aumentó el precio de los boletos para Park City Follies a casi $200.

Silva dijo que el Egyptian ha estado rastreando a diferentes vendedores, incluidos StubHub y Ticketmaster, pero es difícil prevenir las estafas.

Park City Performing Arts , que organiza una serie de invierno y los Concerts on the Slopes en el verano, ha tenido problemas similares. La directora ejecutiva, Ember Conley, comentó que los vendedores de terceros compraron grandes cantidades de boletos para la programación de verano el año pasado y los revendieron a casi el triple del precio.

“La gente venía y decía: ‘Oye, compré esto en... StubHub, y no encuentro mi asiento por ninguna parte’”, relató. “Entonces teníamos que decirles: ‘Bueno, este no es un boleto legítimo y no podemos hacer nada al respecto porque no fue comprado directamente en nuestro sitio web’”.

El problema llegó a su punto crítico en el último concierto de verano de la temporada 2025 en Canyons Village. Conley dijo que varios revendedores que no habían vendido todos los boletos que compraron llamaron a sus bancos y dijeron que las compras no estaban autorizadas.

Los bancos emitieron entonces contracargos a Park City Performing Arts y revirtieron las transacciones.

Conley dijo que la organización sin fines de lucro lo reportó a la Oficina del Sheriff del Condado de Summit, la cual abrió una investigación por fraude.

“La mayoría eran de fuera del estado o de fuera del país. También tuvimos a algunas personas locales que formaron parte de esto”, dijo Conley. “Al final, lo que nos llevó a hacer fue revisar todos nuestros sistemas e implementar configuraciones avanzadas de detección de fraude”.

Estas incluyen el bloqueo de compras de boletos a gran escala y de ciertas direcciones IP. La organización sin fines de lucro también dejó de emitir boletos inmediatamente después de la compra. En su lugar, los compradores en línea reciben un recibo de compra seguido de los boletos enviados por correo electrónico 24 horas antes del evento.

Conley dijo que Park City Performing Arts mantiene deliberadamente los asientos de césped a precios accesibles, por lo que si los locales ven precios anormalmente altos, podría tratarse de una estafa.

Silva anima a la gente a comprar los boletos directamente a las organizaciones artísticas para evitar cargos adicionales y posibles problemas si los espectáculos cambian.

“Si tenemos que cancelar una función, los poseedores de boletos de terceros no reciben nuestras notificaciones. Ese es otro problema”, explicó.

Silva dijo que hace años, el Egyptian unió fuerzas con otras organizaciones artísticas de Utah en apoyo de un proyecto de ley que habría prohibido a los revendedores de terceros. La medida murió en la legislatura.

Hasta que se pueda hacer algo más, Silva y Conley instan a los residentes locales a tener cuidado y a comprar directamente en los sitios web oficiales.

Artículo traducido por María Camperos