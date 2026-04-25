Park City propone un intercambio de césped con los residentes ante la llegada de un verano seco

Los funcionarios de Park City estiman que al menos la mitad del consumo de agua dentro de los límites de la ciudad se destina al riego de jardines y áreas exteriores.

Debido a un invierno con escasez de nevadas, diversas comunidades en todo el estado están implementando restricciones de riego de forma anticipada este año. En Park City, las normativas entrarán en vigor el 1 de mayo: los domicilios con numeración par podrán regar en días pares, y aquellos con numeración impar, en días impares.

La coordinadora de conservación del departamento de agua de Park City, Susan Cordone, señaló que la ciudad está promoviendo la conservación mediante incentivos.

“Fomentamos la reducción del uso de agua a través de la eliminación del césped”, comentó en el programa “Local News Hour” de KPCW el 24 de abril. “El césped, por supuesto, es una planta de alto consumo hídrico”.

Bajo su programa de incentivos para el paisajismo, la ciudad reembolsará a los propietarios de viviendas y negocios con jardines que califiquen y que reemplacen el césped por un diseño de jardinería resistente al fuego y eficiente en el uso del agua (water-wise) .

Mountain Regional Water ofrece un programa casi idéntico a sus clientes fuera de los límites de la ciudad.

“Estamos buscando más especies nativas que tenemos, eliminando un poco ese césped del que hablaba Susan, y colocando más plantas nativas tolerantes a la sequía”, dijo la subgerente regional de MRW, Lisa Hoffman.

Todo Utah se encuentra en algún grado de sequía en este momento, lo que ha llevado a los distritos de agua a pedir una reducción en el consumo para este verano.

Tres cuartas partes del uso de agua en Utah es agrícola, según la Universidad Estatal de Utah.

El riego de césped representa el 60% del consumo de agua “municipal” restante.

Hoffman señaló que los propietarios interesados en hacer el cambio permanente a opciones que requieran menos agua pueden agendar una cita en línea.

“Nuestro equipo de atención al cliente vendrá y hablaremos con usted sobre el diseño que le interesa realizar. Mediremos el área que le interesa reemplazar y comenzaremos a revisar su plan de paisaje y cómo se ve”, explicó.

Los primeros participantes obtendrán un reembolso de $3 por pie cuadrado de césped.

Park City Municipal es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por María Camperos

