Park City High School entra en la lista nacional de las mejores escuelas secundarias públicas

Park City High School ha entrado en la lista de las mejores escuelas por estado de 2026 de U.S. News and World Report . Ocupó el quinto lugar, detrás de tres escuelas chárter y de la Skyline High School de Salt Lake City.

En general, la escuela chárter Beehive Science and Technology Academy en Sandy obtuvo el primer puesto de Utah por quinto año consecutivo.

Las clasificaciones de las escuelas secundarias se basan en múltiples factores, incluyendo la preparación para la universidad, los resultados de los exámenes y las tasas de graduación.

El informe reconoció a Park City por sus cursos y exámenes de colocación avanzada (AP), destacando que la escuela cuenta con un 82% de participación en clases AP y una tasa de graduación del 94%.

De las 163 escuelas clasificadas en Utah, Park City ocupó el primer lugar en preparación para la universidad y en amplitud del currículo universitario.

La escuela obtuvo un puntaje menor en el desempeño de las evaluaciones estatales, situándose en el puesto 73.

Wasatch High School ocupó el puesto 30, South Summit High School el 37 y North Summit High School el 63.

Artículo traducido por María Camperos