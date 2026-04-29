Los residentes de Wasatch Back acuden en masa a la feria de preparación contra incendios forestales ante un verano peligrosamente seco

Casi 400 residentes locales acudieron a la escuela secundaria Ecker Hill el sábado para escuchar a líderes comunitarios y expertos de la industria en la Feria de Preparación contra Incendios Forestales de Park City. La asistencia casi se cuadruplicó en comparación con el evento del año pasado.

Nueve asociaciones de propietarios de los condados de Wasatch y Summit colaboraron en la feria por segundo año consecutivo.

Según el presidente de la Asociación Maestra de Pinebrook y organizador del evento, Don Brown, la feria se basó en una serie de eventos más pequeños realizados en el vecindario durante los últimos cinco años.

“Tuvimos una asistencia modesta en esos eventos, pero lo que me llevo de hoy es que un mensaje constante y repetido atrae a la gente. Hemos sido constantes y nos hemos repetido. Y aquí están. Hemos tenido una asistencia increíble, es maravilloso”, comentó.

Gavin McGough / KPCW La Feria de Preparación contra Incendios Forestales de Park City contó con más de dos docenas de agencias y empresas locales que compartieron recursos e información en la escuela secundaria Ecker Hill el 28 de abril.

¿Qué otra cosa atrajo a los locales? Un mayor nivel de preocupación ante lo que los vigilantes de incendios dicen que podría ser un verano seco y peligroso.

El guardabosques del Distrito de Bomberos de Wasatch, Troy Morgan, fue uno de los ponentes en el evento y señaló que las condiciones de sequía en Utah tienen a la agencia en alerta.

“Parece que será una temporada más activa que la del año pasado para el condado de Wasatch, sin duda, así que nos estamos preparando; nos estamos alistando”, afirmó.

Prepararse es el objetivo del encuentro. Arboristas, paisajistas, agencias de seguros, distritos de bomberos y organizaciones sin fines de lucro llenaron dos docenas de mesas para compartir información y recursos con los propietarios de viviendas de la zona. Un panel de 90 minutos contó con expertos del gobierno, la academia y la industria.

Paul Borup, de SentryWest Insurance, fue uno de esos panelistas. Dijo que la asistencia del día fue alentadora y aconsejó a los propietarios mantenerse informados.

1 of 2 — HouseFireFair.JPG An "ember house" at the fair simulated how sparks might ignite a vulnerable residence. Gavin McGough / KPCW 2 of 2 — FairKidsColoring.JPG The fair was geared towards area homeowners but featured learning opportunities for all ages. Gavin McGough / KPCW

“No le tendría miedo a los incendios forestales, pero definitivamente estaría consciente de ellos”, dijo. “Es un riesgo. Los seres humanos tienden a olvidar las cosas que no suceden muy a menudo, algo así como una cena de Acción de Gracias. Olvidas que comiste de más el año pasado y lo vuelves a hacer este año. Así que, con esos eventos de alta gravedad, asegúrense de estar conscientes y preparados”.

A pesar de los recursos disponibles, los propietarios compartieron sus preocupaciones sobre sus propiedades, especialmente ahora.

Laura D’Anna y Dave Wilcox, residentes de Jeremy Ranch, comentaron que la preparación está en sus mentes.

“[Siento] que es mucho más urgente, y estoy un poco ansiosa al respecto. Especialmente con el invierno seco que hemos tenido”, dijo D’Anna.

“Obtuvimos mucha información buena”, agregó Wilcox. “Ahora tenemos que volver a casa, analizarla toda y decidir qué hacer. Siempre es bueno tomar medidas en lugar de simplemente preguntarse qué se debería estar haciendo”.

Los propietarios pueden ponerse en contacto con sus distritos locales de bomberos para obtener información sobre cómo reducir los riesgos de incendios forestales y para solicitar evaluaciones de peligros en el hogar .

Artículo traducido por María Camperos

