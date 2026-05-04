Abogados explican los procedimientos de la corte de inmigración para los detenidos del ICE

Cuando los agentes federales de inmigración detuvieron a Lisandro Pantaleón Pacheco de camino al trabajo el 29 de abril, su novia lo rastreó primero hasta West Valley City, Utah.

Posteriormente, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) trasladó al graduado de Park City High School a una cárcel del condado en Evanston, Wyoming.

Kendall Moriarty, abogada de inmigración de Teter Legal, señaló que esta es una situación común. La oficina principal de Operaciones de Ejecución y Eliminación (ERO) del ICE en Utah se encuentra en West Valley.

El ICE registra a los detenidos en las oficinas de ERO y luego los traslada a instalaciones de detención temporal. Moriarty explicó que el ICE tiene contratos con cárceles de condados en Wyoming, entre otros lugares.

“Básicamente, donde haya espacio disponible”, comentó a KPCW. “Así que pueden retener a las personas allí durante varios días seguidos, hasta que se abra un lugar en Vegas, Aurora o Tacoma... uno de estos otros centros de detención más grandes”.

Desde allí, indicó que algunas personas pueden ser deportadas en tan solo dos días si están dispuestas a regresar a su país de origen.

Otros solicitan lo que se denomina “relevo de deportación” (relief from removal), lo cual prolonga el proceso. El abogado de Pacheco, Adam Crayk, ha indicado que eso es lo que hará.

Sin embargo, Moriarty advirtió que las opciones suelen ser limitadas porque, por diseño, “la ley está escrita de forma muy restrictiva”.

“Y así, alguien como [Pacheco], que es un miembro que contribuye a la comunidad y no tiene problemas penales significativos”, dijo, “es posible que no tenga muchas opciones para combatirlo”.

Una de las primeras opciones es una petición de habeas corpus, que cuestiona si la detención de Pacheco es legal. Si tiene éxito, un tribunal federal podría ordenar a los agentes de inmigración que lo liberen, a menudo bajo fianza.

Los abogados afirman que los recursos de habeas corpus han sido más fáciles de obtener desde que la administración Trump amplió las detenciones y deportaciones.

No obstante, los detenidos aún deben pasar por los procedimientos de deportación después de ser liberados. Eso ocurre en un tribunal de inmigración, que forma parte de la rama ejecutiva, bajo el Departamento de Justicia —no del poder judicial—.

Ahí es donde Moriarty dice que las probabilidades suelen estar en contra de personas como Pacheco, quien no tiene estatus legal ya que fue traído a los EE. UU. cuando tenía 1 año de edad.

“Se puede apelar dentro del Departamento de Justicia ante la Junta de Apelaciones de Inmigración”, explicó.

La decisión de la junta de apelaciones es definitiva y puede significar que alguien sea deportado de inmediato.

Moriarty le dijo a KPCW que, en circunstancias poco comunes, alguien que enfrenta la deportación aún puede apelar esa decisión en un tribunal federal, de vuelta en la rama judicial. Los jueces federales pueden pausar la deportación, pero no están obligados a hacerlo.

“En cuyo caso puedes ser deportado mientras tu apelación está pendiente”, señaló. “Y luego, si tu caso es revocado o modificado en la apelación, estarían obligados a traerte de vuelta”.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha respondido a la solicitud de comentarios de KPCW sobre las acciones del ICE en el área de Park City el 29 de abril.

El DHS le dijo a FOX 13 que Pacheco admitió estar en los EE. UU. “ilegalmente” y que permanecerá bajo custodia a la espera de los procedimientos de inmigración.

No se tiene conocimiento de que Pacheco tenga antecedentes penales, aparte de una única infracción de tránsito.

Crayk ha mencionado que tiene conocimiento de que el ICE detuvo a siete u ocho personas en Park City y sus alrededores el 29 de abril. Indicó que otro detenido era un empleado de Deer Valley Resort, también sin antecedentes penales conocidos más allá de infracciones de tránsito.

En ambos casos, Crayk afirmó que fueron “detenidos por ser morenos mientras conducían”.

Artículo traducido por María Camperos