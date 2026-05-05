Adolescente de Park City pone la mira en una carrera en la Fórmula 1

Antes de tener siquiera una licencia de conducir, Maverick McKenna ya estaba compitiendo. Ha estado participando en carreras de karts, los cuales pueden alcanzar velocidades de 75 millas por hora, desde que tenía 13 años. El año pasado aprendió a conducir un auto de carreras.

No tardó mucho en darse cuenta de que quería dedicarse al deporte a un alto nivel.

“Creo que cuando empecé a ganar por primera vez, dijimos: ‘está bien, tal vez podríamos hacer esto’”, comentó en el programa “Local News Hour” de KPCW el 29 de abril. “Fuimos y probamos a nivel nacional, y creo que rápidamente me hice de un nombre, y dijimos: ‘está bien, tal vez podríamos hacer esto’. Y dimos el salto a los autos, y diría que todo se ha ido desarrollando desde entonces”.

McKenna realiza sus pruebas de autos y prácticas en pista en Europa, a menudo con solo un par de días para prepararse antes de una competencia.

Él completa su entrenamiento atlético en Park City y está inscrito en una escuela en línea para mantener un horario flexible.

Connor Botha Maverick McKenna

Actualmente compite en la categoría de Fórmula 4, varios niveles por debajo de la F1. Los vehículos utilizan una transmisión Tiptronic, un sistema automático que permite a los pilotos seleccionar las marchas manualmente mediante levas en el volante.

El automovilismo no es barato. McKenna comenta que sus padres han sido un apoyo fundamental para ayudar a financiar el alquiler de un coche para toda la temporada.

“[Estamos] esforzándonos muchísimo tratando de encontrar patrocinadores que ayuden a pagar algunas partes de las carreras que necesitamos y que no podemos costear, pero definitivamente, [contamos] principalmente con el increíble y maravilloso apoyo de mi mamá”.

La madre de Maverick, Joana McKenna, dice que inicialmente intentó orientarlo hacia un camino diferente.

“Le pregunté si no prefería el tenis”, comentó. “Es un deporte increíble. Es difícil entrar. Creo que no lo hacen tan accesible para los pilotos jóvenes. Creo que habría muchos más pilotos estadounidenses si no existiera la carga financiera que supone entrar en este deporte”.

El deporte también conlleva riesgos, pero Joana asegura que se sentía más nerviosa cuando Maverick competía en karts, los cuales cuentan con menos protecciones de seguridad.

Maverick señala que aún quedan varios pasos antes de llegar a la Fórmula 1.

“Simplemente ir ascendiendo de categoría; hay múltiples niveles entre la F4 y la F1. Creo que demostrar mi capacidad cada año y encontrar los fondos necesarios y a las personas que me apoyen en el camino será la forma en que logre subir”.

Maverick y su madre parten hacia Francia el 11 de mayo para competir en el desafío de Dijon del 15 al 17 de mayo.

Puedes seguir su trayectoria en las carreras a través de Instagram, TikTok y su sitio web .

Artículo traducido por María Camperos