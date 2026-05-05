La YMCA ofrece una variedad de opciones de campamentos de verano para niños del Wasatch Back

La inscripción para los campamentos de verano de la YMCA del norte de Utah ya está abierta. La organización sin fines de lucro, también conocida como la "Y", ha operado en el Wasatch Back durante décadas y cuenta con opciones para niños de todas las edades.

Para niños de 5 a 12 años, la directora del campamento diurno, Ashley Ballew, señaló que los programas diurnos con sede en Park City son una excelente opción. Estos se llevarán a cabo en la escuela primaria Trailside de junio a agosto, en un horario de 7:30 a.m. a 5:30 p.m.

Explicó que las actividades del campamento diurno están diseñadas en torno a las necesidades familiares e incluyen manualidades, excursiones y temas semanales.

“Los padres necesitan algo seguro, confiable y bien administrado, pero los niños necesitan algo que se sienta divertido, activo y social. Así que realmente intentamos combinar esas cosas”, comentó Ballew en el programa “Local News Hour” de KPCW el 4 de mayo.

Por su parte, la directora del campamento nocturno, Cali Gurnicki, informó que las familias también pueden inscribir a los niños en campamentos con pernocta en las montañas Uinta: Mill Hollow y Camp Roger. Hay opciones de una noche, tres noches y de una semana completa para niños y jóvenes de entre 5 y 17 años.

“Nuestros programas tradicionales se desarrollan de domingo a viernes”, dijo Gurnicki. “También tenemos algunos programas más cortos para niños que quizás son nuevos en los campamentos. El mini campamento es de solo tres noches, y nuestro programa 'Little Millies' es de una sola noche para aquellos pequeños que apenas se están introduciendo a la experiencia de dormir en el campamento”.

Camp Roger y Mill Hollow ofrecen muchas de las mismas actividades, como tiro con arco, senderismo, teatro y artes manuales. Gurnicki añadió que Camp Roger también ofrece equitación, mientras que Mill Hollow cuenta con un programa de canotaje.

Mencionó además que los campamentos están recibiendo mejoras; recientemente se inauguró una nueva casa de baños en Camp Roger.

A continuación, Gurnicki señaló que las cuadrillas renovarán las cabañas de Camp Roger para mejorar la ventilación, la privacidad y la comodidad general, además de construir un nuevo centro de salud.

Las experiencias de campamento de una semana tienen un costo de hasta $835, mientras que las opciones de una noche rondan los $240. Hay becas disponibles.

Artículo traducido por María Camperos

