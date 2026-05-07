Las autoridades del condado de Summit afirman que los drones y las cámaras de reconocimiento de matrículas no se utilizan para el monitoreo aleatorio

Un video de un arresto viral reciente muestra al Departamento de Policía de Salt Lake City utilizando un dron para localizar a un presunto ladrón de teléfonos.

La Oficina del Sheriff del Condado de Summit ha empleado tecnología similar desde 2015. El Departamento de Policía de Park City también cuenta con un programa de drones.

El portavoz del sheriff, Skyler Talbot, señaló en el programa "Local News Hour" de KPCW el 4 de mayo que los oficiales ahora utilizan estos dispositivos para diversos fines: “Se pueden usar para responder a delitos en curso... también son muy útiles para encontrar niños perdidos”, comentó. “Los utilizamos mucho también en el ámbito de búsqueda y rescate”.

La teniente Danielle Snelson indicó que la policía de Park City usa los drones de manera similar para localizar a niños, excursionistas o sospechosos en fuga. También ayudan en estudios de tráfico.

Talbot adelantó que la oficina del sheriff lanzará pronto un programa de “drones como primeros respondedores”. Esto implicaría estacionar una aeronave no tripulada en algún punto del condado, como Kimball Junction.

“Podemos desplegar ese dron de inmediato. El dron puede llegar mucho más rápido que un oficial, visualizar el incidente y comenzar a transmitir información en tiempo real”, explicó Talbot.

Estimó que entre siete y diez oficiales del condado de Summit están certificados para pilotar drones. La policía de Park City cuenta con cinco pilotos capacitados, según Snelson, cada uno con drones para interiores y exteriores.

Las fuerzas del orden pueden solicitar órdenes de registro aprobadas por un tribunal para utilizar drones en la vigilancia de sospechosos.

Talbot reconoció las preocupaciones sobre la privacidad que conllevan estas tecnologías y afirmó que la oficina del sheriff pretende comunicar abiertamente cómo utiliza herramientas como los drones. “Los utilizamos para la seguridad pública focalizada. Esto no es un monitoreo diario ni una vigilancia aleatoria cotidiana”, aseguró. “Usamos nuestros drones para llamadas específicas”.

Cuando las autoridades federales de inmigración realizaron recientemente operativos en Wasatch Back, algunos residentes se preguntaron si la tecnología de vigilancia había ayudado, específicamente los lectores de matrículas.

La oficina del sheriff y la policía de Park City emitieron un comunicado conjunto en respuesta, aclarando que no participaron en las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) del 29 de abril.

“En ningún momento el personal del condado de Summit o de Park City realizó una búsqueda selectiva, seguimiento en tiempo real o acción de investigación utilizando sistemas de lectura de matrículas en nombre de las autoridades federales de inmigración en este caso”, declararon.

Las agencias locales afirman que los grupos policiales de todo el país utilizan miles de lectores de matrículas.

“Una de sus funciones clave permite a las agencias participantes compartir de forma segura los datos de matrículas recopilados a través de sus redes de cámaras”, indicaba el comunicado. “Esta capacidad mejora significativamente los esfuerzos de investigación al permitir que las agencias colaboren y rastreen a sospechosos en diferentes jurisdicciones, incluidos delincuentes violentos que huyen del estado”.

NPR informa que el ICE puede acceder a los datos locales de matrículas sin involucrar a la policía local. No está claro si el gobierno federal ha utilizado esa capacidad en Wasatch Back.

La oficina de campo del Departamento de Seguridad Nacional en Salt Lake City no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de KPCW.

Artículo traducido por María Camperos