Colecta nacional de alimentos llevará productos enlatados a las despensas de Wasatch Back

Los trabajadores postales de EE. UU. ayudarán a erradicar el hambre durante una colecta nacional de alimentos este sábado.

La colecta anual, patrocinada por la Asociación Nacional de Carteros (NALC) , es una de las mayores campañas de alimentos de un solo día y ayuda a llevar productos enlatados a bancos de alimentos en todo el país, incluyendo a Wasatch Back.

El director ejecutivo del Christian Center de Park City (CCPC), Steve Richardson, comentó a KPCW que la organización sin fines de lucro, que opera despensas en los condados de Summit y Wasatch, recibió casi 2,900 libras de alimentos en la colecta del año pasado.

La jornada llega en un momento en que despensas como las del Christian Center han visto una mayor necesidad en sus comunidades.

El sábado, los residentes pueden dejar donaciones de alimentos no perecederos en una bolsa cerca de sus buzones antes de las 9 a.m. y los carteros se encargarán del resto.

Los alimentos donados se distribuirán al Banco de Alimentos de Utah y a despensas locales en todo el estado.

Richardson afirma que el CCPC ha incrementado sus esfuerzos para ofrecer opciones de alimentos saludables a los locales necesitados mediante la implementación de despensas móviles dos meses antes de lo habitual.

Estas despensas móviles salieron a las calles el 21 de abril y visitarán diversos lugares en Wasatch Back durante este verano .

El CCPC también ha creado el programa “Pantry at Your Door” (Despensa en su puerta) para entregar víveres esenciales a familias con problemas de movilidad.

Artículo traducido por María Camperos