Cómo prepararse para la temporada de incendios forestales en Utah tras un año con niveles de nieve récord en mínimos

A pesar de que el año hídrico se encuentra cerca de lo normal, los niveles de acumulación de nieve en Utah —que han alcanzado mínimos históricos— están generando un pronóstico de incendios forestales por encima de lo normal.

En su declaración más reciente sobre el impacto de la sequía, el Servicio Meteorológico Nacional señaló que el potencial de incendios por encima de lo normal se extenderá por todo el estado para el mes de julio. Estas condiciones entrarán en vigor en el sur de Utah de forma inmediata.

En la zona de Wasatch Back, Park City promulgó restricciones de fuego el 1 de mayo , prohibiendo las fogatas y los fuegos artificiales dentro de los límites de la ciudad.

Los funcionarios estatales también están alentando a los residentes a tomar medidas sencillas y proactivas durante todo mayo como parte del Mes de Sensibilización sobre los Incendios Forestales.

El Departamento de Recursos Naturales de Utah aconseja a los residentes elaborar un plan antes de que comiencen los incendios. Esto incluye identificar rutas de evacuación, preparar mochilas de emergencia y establecer un plan familiar.

A los propietarios de inmuebles se les recomienda despejar un perímetro de seguridad de cinco pies (1.5 metros) alrededor de sus casas, eliminando todo material combustible, limpiando techos y canaletas, y reduciendo los puntos de entrada para las brasas.

Para obtener más consejos sobre cómo prepararse para los incendios forestales, visite BeReadyUtah.gov .

Artículo traducido por María Camperos