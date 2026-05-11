Alrededor de la mitad del agua potable de Park City se obtiene a través de túneles mineros abandonados.

La Semana Nacional del Agua Potable se celebra hasta el 9 de mayo. El director de Servicios Públicos de Park City, Clint McAffee, señaló que la ciudad de montaña lo está celebrando compartiendo con los residentes todo lo relacionado con el agua potable.

“Normalmente operamos en un segundo plano y la gente no sabe que estamos ahí a menos que algo salga mal”, comentó. “Pero esta semana es una oportunidad para destacar realmente el trabajo que realizamos”.

McAffee explicó que la ciudad cuenta con una cartera diversa de fuentes de agua . Alrededor de la mitad del suministro de Park City proviene de los túneles mineros abandonados Judge, Spiro y Ontario. Otro 30% se importa del embalse Rockport y el resto proviene de tres pozos en el área de Park Meadows.

Toda esa agua fluye a través de tres plantas de tratamiento locales.

McAffee detalló que el agua de los túneles Judge y Spiro se procesa en la Planta de Tratamiento de Agua 3Kings, que comenzó a operar en mayo de 2024 . La planta elimina siete metales pesados del agua.

“Muchos de los metales que buscaban los mineros en su época son problemáticos desde el punto de vista del agua potable”, dijo McAffee. “Por ello, la planta 3Kings elimina esos metales hasta niveles muy por debajo de los límites de seguridad”.

La Planta de Tratamiento de Agua de Quinns Junction procesa el agua del río Weber, que alimenta el embalse Rockport. McAffee señaló que, en lugar de eliminar metales, esta planta elimina patógenos peligrosos que pueden enfermar a las personas.

El proceso también incluye un tratamiento con carbón activado granular para mejorar el sabor y el olor del agua.

Finalmente, la Planta de Tratamiento de Agua de Creekside procesa el agua de pozo en el área de Park Meadows.

“Tenemos un sistema de filtrado que también utiliza luz ultravioleta para la desinfección, el cual trata el agua de uno de nuestros pozos que se ve afectado por el arroyo McLeod”, explicó McAffee.

McAffee cuenta con un equipo de unos 35 profesionales que garantizan el acceso a agua potable segura y de alta calidad. Según videos en redes sociales compartidos por la ciudad , 11 científicos y operadores certificados monitorean, analizan y tratan el agua en las plantas todos los días.

La ciudad también tiene varios proyectos de construcción en el horizonte para mejorar el suministro y la calidad del agua.

De mayo a octubre, la ciudad convertirá un pozo cerca de la primaria McPolin de una fuente de agua potable a una fuente de agua cruda para riego. De junio a octubre, las cuadrillas reemplazarán una línea de agua en la subdivisión Pinnacle, justo al norte de Snowpark Lodge.

“La infraestructura en ese vecindario ha llegado al final de su vida útil y estamos viendo una tasa de fallas mayor de la que nos gustaría. Así que vamos a reemplazar toda esa infraestructura”, afirmó McAffee.

Durante el mismo periodo, los trabajadores conectarán las líneas de agua entre los vecindarios de Park City Heights y Studio Crossing.

La Semana Nacional del Agua Potable también enfatiza la importancia de la conservación. McAffee mencionó que el Programa de Incentivos para el Paisajismo de la ciudad es una buena opción para los residentes que deseen cambiar a un diseño de jardines que ahorre agua antes de un verano seco.

Artículo traducido por María Camperos

