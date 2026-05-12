El Distrito Escolar de Park City se ve afectado por un hackeo de ciberseguridad educativa a nivel nacional
El Distrito Escolar del Condado de Wasatch informó que utiliza Canvas, el sistema de gestión de aprendizaje, pero que no ha sido notificado sobre si sus datos se vieron afectados o no.
El Distrito Escolar de Park City informó a los padres el jueves que los datos del distrito se vieron comprometidos en el incidente de alcance nacional que afectó a unos 275 millones de usuarios.
El distrito señaló que fue notificado el 5 de mayo de que parte de la información se vio comprometida en la brecha de datos inicial ocurrida el 25 de abril.
Instructure declaró que los hackers obtuvieron acceso a información personal que incluye nombres, direcciones de correo electrónico y números de identificación estudiantil. No obstante, afirmó que no hay evidencia de que se hayan vulnerado contraseñas, fechas de nacimiento, identificadores gubernamentales o información financiera.
Por su parte, el Distrito Escolar del Condado de Wasatch informó que utiliza Canvas, pero no ha sido notificado sobre si sus datos estuvieron involucrados o no.
La Red de Educación de Utah reporta que más de 672,000 estudiantes de primaria y secundaria (K-12) y cerca de 200,000 estudiantes de educación superior utilizan este sistema de aprendizaje. Esto incluye a la Universidad de Utah, aunque la institución informó el 7 de mayo que sus sistemas no se vieron afectados.
Los padres pueden ponerse en contacto con sus distritos locales para obtener más información.
Artículo traducido por María Camperos