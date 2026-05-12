El Distrito Escolar de Park City se ve afectado por un hackeo de ciberseguridad educativa a nivel nacional

El Distrito Escolar de Park City informó a los padres el jueves que los datos del distrito se vieron comprometidos en el incidente de alcance nacional que afectó a unos 275 millones de usuarios.

El distrito señaló que fue notificado el 5 de mayo de que parte de la información se vio comprometida en la brecha de datos inicial ocurrida el 25 de abril.

Instructure declaró que los hackers obtuvieron acceso a información personal que incluye nombres, direcciones de correo electrónico y números de identificación estudiantil. No obstante, afirmó que no hay evidencia de que se hayan vulnerado contraseñas, fechas de nacimiento, identificadores gubernamentales o información financiera.

Por su parte, el Distrito Escolar del Condado de Wasatch informó que utiliza Canvas, pero no ha sido notificado sobre si sus datos estuvieron involucrados o no.

La Red de Educación de Utah reporta que más de 672,000 estudiantes de primaria y secundaria (K-12) y cerca de 200,000 estudiantes de educación superior utilizan este sistema de aprendizaje. Esto incluye a la Universidad de Utah, aunque la institución informó el 7 de mayo que sus sistemas no se vieron afectados.

Los padres pueden ponerse en contacto con sus distritos locales para obtener más información.

Artículo traducido por María Camperos

