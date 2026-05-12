Los datos de Wasatch Back muestran cambios en los patrones de vivienda y población

Los datos publicados recientemente por el Instituto de Políticas Kem C. Gardner ofrecen, por primera vez, una visión integral de los cambios poblacionales a nivel subcondal en Utah.

Según el informe , por primera vez en la historia del estado, más de la mitad de la población de Utah reside en ciudades con más de 50,000 habitantes. Los datos también muestran que las grandes ciudades en los condados de Utah y Washington tuvieron un sólido crecimiento poblacional entre 2024 y 2025, mientras que las comunidades más antiguas están experimentando descensos en su población.

La directora del instituto, Natalie Gochnour, señaló que esto se refleja en las comunidades de más de 20,000 residentes con el crecimiento más rápido en el estado. Magna, en Salt Lake City, ocupa el sexto lugar; Tooele City, en el condado de Tooele, el octavo; y Cedar City, en el condado de Iron, completa la lista.

“Estamos acostumbrados a ver a St. George y a la zona de Wasatch Back, Midway y lugares así, pero Cedar, Tooele y Magna realmente me sorprendieron”, comentó Gochnour. “Esto demuestra que la proximidad al núcleo urbano sigue siendo muy valorada y ha sido capaz de crear un entorno que atrajo parte de este nuevo crecimiento”.

Heber City también entró en la lista, situándose como la séptima comunidad de más de 20,000 habitantes con el crecimiento más rápido en Utah. Sumó casi 700 residentes entre 2024 y 2025, lo que representa un aumento de aproximadamente el 3.5%.

Por su parte, Hideout registró un incremento poblacional del 5%, mientras que las zonas no incorporadas del condado de Wasatch aumentaron un 1%.

En su mayor parte, el crecimiento demográfico sigue al aumento de las unidades de vivienda. Heber City vio un incremento de casi el 7% en viviendas entre 2024 y 2025, Hideout un 11%, y las zonas no incorporadas del condado de Wasatch un 3.5%.

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Midway tuvo un aumento del 2.1% en unidades de vivienda, pero su población disminuyó ligeramente.

Mallory Bateman, directora de investigación demográfica del Instituto Gardner, explicó que los descensos poblacionales pueden deberse al cambio en el tamaño de los hogares.

“Hay comunidades más antiguas y establecidas donde la dinámica del hogar está cambiando”, dijo Bateman. “Pienso en mis padres en su comunidad: siguen viviendo en la casa a la que nos mudamos cuando estábamos mi hermana y yo, y éramos cuatro. Ahora, solo viven dos personas en ese hogar”.

Además del envejecimiento de la población, Bateman señaló que los hogares son más pequeños porque las familias tienen menos hijos y las personas que se mudan al estado suelen ser adultos jóvenes.

El condado de Summit presenta un patrón similar al de Wasatch. Coalville registró el mayor cambio porcentual en su población con un aumento de casi el 2% entre 2024 y 2025, lo que equivale a unos 28 residentes. Las zonas no incorporadas del condado de Summit tuvieron un incremento poblacional del 0.3%.

Ambas comunidades también mostraron un crecimiento en unidades de vivienda, con un aumento del 2.8% en Coalville y del 1.3% en las zonas no incorporadas de Summit. Francis, Park City y Kamas también sumaron viviendas a pesar de sufrir pequeñas disminuciones en su población.

Gochnour concluyó que estos datos pueden ser utilizados para la planificación y la toma de decisiones informadas.

Artículo traducido por María Camperos

