El Concejo Municipal de Park City aprueba el presupuesto tentativo para el año fiscal 2027 y se proponen aumentos salariales para el personal

El Concejo Municipal de Park City aprobó un presupuesto tentativo para el año fiscal 2027 que no aumentará los impuestos a la propiedad, pero sí incrementará los salarios municipales.

La estimación actual del presupuesto operativo es ligeramente superior al presupuesto de $98.3 millones del año fiscal 2026.

La discusión presupuestaria del jueves se centró en los cambios al plan de pagos para el personal de la ciudad y en los ajustes al paquete de compensación para el alcalde y el concejo. Parte de esto se verá influenciado por el informe del impuesto sobre las ventas de marzo, que se espera en unas pocas semanas.

“Generalmente nos hemos quedado atrás en comparación con otras jurisdicciones similares de la zona”, comentó el concejal Diego Zegarra en el programa “Local News Hour” de KPCW el 8 de abril. “Usaré como ejemplo a nuestros amigos del condado de Summit. Esa compensación ronda los $70,000, bastante más que la del concejo municipal”.

El salario y los beneficios actuales del alcalde suman más de $85,000 al año, y los de los concejales totalizan casi $56,000 anuales. Si los paquetes de compensación se mantienen bajo el plan actual, el total de salarios y beneficios para el alcalde y el concejo sería de $389,000.

Sin embargo, el personal propone un total de casi $596,000 en compensación total. Esta cifra incluye tanto un aumento salarial como el incremento en las primas de los seguros de salud.

Zegarra señaló que el aumento en la paga del concejo hará que el cargo sea más accesible.

“Cuando la compensación es baja y la gente tiene que, por ejemplo, alejarse de puestos de tiempo completo, se limita el grupo de candidatos que podrían tener la oportunidad de ocupar un cargo público”, afirmó.

Los aumentos en los paquetes de compensación para cargos electos requieren audiencias públicas donde los residentes pueden dar su opinión. Estas están programadas para el 21 de mayo.

Está previsto que el concejo adopte el presupuesto final para el año fiscal 2027 el 11 de junio.

Previamente, el concejo discutió la proyección del fondo de ingresos generales, que refleja el costo de operar los servicios esenciales de la ciudad. Este se sitúa en $57.7 millones, en comparación con los aproximadamente $56.3 millones del año fiscal 2026.

La recomendación del administrador municipal para las solicitudes operativas supera los $1.9 millones . Esto incluye casi $871,000 para contratos de servicios públicos, subvenciones y otros programas; $236,000 para el centro recreativo MARC de Park City y $115,000 para senderos y espacios abiertos.

No obstante, el personal municipal ha identificado ahorros provenientes de reorganizaciones de departamentos y ha reasignado fondos previamente dedicados a los gastos del Festival de Cine de Sundance para mitigar los costos. Por lo tanto, los gastos continuos presentan un aumento neto de casi $571,000.

Artículo traducido por María Camperos

