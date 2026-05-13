La venta de las cabinas retiradas del teleférico Cabriolet de Park City Mountain beneficia a una organización local sin fines de lucro

Ahora, la Park City Community Foundation, Canyons Village Management, Vail Resorts Epic Promise Foundation y Park City Mountain se han asociado para darles una segunda vida a estas cabinas únicas en su tipo.

Disponibles hasta el 18 de junio, las cabinas abiertas tienen un precio inicial de $10,000 por unidad, mientras que las cabinas artísticas especiales comienzan en $20,000 cada una.

Los compradores trabajarán junto con artistas para hacer realidad sus visiones.

Las ganancias beneficiarán a la Park City Community Foundation, y una parte se destinará también a los artistas que decoren las cabinas especiales.

El Cabriolet fue instalado en el año 2000 para ofrecer a los visitantes del centro de esquí una forma única de trasladarse desde el estacionamiento hasta la montaña.

Park City Mountain r etiró oficialmente el teleférico esta temporada tras 26 años de servicio y comenzó los trabajos para una nueva telecabina cerrada en marzo.

Artículo traducido por María Camperos