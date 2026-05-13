La venta de las cabinas retiradas del teleférico Cabriolet de Park City Mountain beneficia a una organización local sin fines de lucro
Las cabinas tendrán una segunda vida después de que Park City Mountain retirara esta temporada el teleférico Cabriolet, el cual transportaba a esquiadores y practicantes de snowboard desde el estacionamiento inferior de Canyons Village hasta el área de la base.
Ahora, la Park City Community Foundation, Canyons Village Management, Vail Resorts Epic Promise Foundation y Park City Mountain se han asociado para darles una segunda vida a estas cabinas únicas en su tipo.
Disponibles hasta el 18 de junio, las cabinas abiertas tienen un precio inicial de $10,000 por unidad, mientras que las cabinas artísticas especiales comienzan en $20,000 cada una.
Los compradores trabajarán junto con artistas para hacer realidad sus visiones.
Las ganancias beneficiarán a la Park City Community Foundation, y una parte se destinará también a los artistas que decoren las cabinas especiales.
El Cabriolet fue instalado en el año 2000 para ofrecer a los visitantes del centro de esquí una forma única de trasladarse desde el estacionamiento hasta la montaña.
Park City Mountain retiró oficialmente el teleférico esta temporada tras 26 años de servicio y comenzó los trabajos para una nueva telecabina cerrada en marzo.
Artículo traducido por María Camperos