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Suelo blando, dé la vuelta en los senderos de Wasatch Back este verano

KPCW | By Sydney Weaver
Published May 15, 2026 at 9:32 PM MDT
a trail sign showing bikes must yield to hikers must yield to horses in high star ranch in kamas
Connor Thomas
/
KPCW
ARCHIVO - Una señal de sendero cerca de High Star Ranch en Kamas muestra el derecho de paso correcto en las rutas de Wasatch Back.

Los senderos en los condados de Summit y Wasatch están abriendo para el senderismo, el ciclismo y las cabalgatas, pero las autoridades quieren recordar a quienes buscan recreación la etiqueta adecuada antes de la temporada de verano.

Después de que se encontraran huellas de caballos y un remolque en el sendero de Slate Creek, en el sur del condado de Summit, las autoridades de senderos recuerdan a los jinetes y a otros usuarios que el uso inadecuado de las rutas va en contra de la ley.

Los caballos solo están permitidos en los senderos señalizados específicamente como ecuestres. Esto incluye muchas rutas en el Bosque Nacional Uinta-Wasatch-Cache y varios senderos a lo largo de Wasatch Back.

Montar en los senderos equivocados puede dañar las áreas destinadas al senderismo, el ciclismo de montaña y otras actividades recreativas. Los infractores también pueden recibir multas.

En los senderos que permiten caballos, bicicletas y excursionistas, los caballos tienen la prioridad de paso, seguidos por los excursionistas, mientras que los ciclistas de montaña deben ceder el paso a todos los usuarios. Asimismo, el ciclista que baja debe ceder el paso a cualquier persona que suba.

Las autoridades de los senderos también recuerdan a los ciclistas practicar la etiqueta adecuada en las rutas y dar la vuelta ante la primera señal de tierra blanda o lodo.

La Mountain Trails Foundation aconseja a los ciclistas dar la vuelta si están dejando una rodada. Las llantas pueden arruinar los senderos acondicionados para otros usuarios, lo que puede provocar erosión y reparaciones costosas.

Artículo traducido por María Camperos
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