El condado de Summit publica un mapa interactivo de obras viales
Los residentes de Wasatch Back ahora pueden consultar un mapa detallado de las obras viales en curso en todo el condado de Summit.
Roads Dash muestra a los conductores los proyectos planificados desde Henefer hasta Francis e incluye cronogramas y posibles impactos en el tráfico.
El panel de control también cuenta con enlaces a los proyectos del Departamento de Transporte de Utah (UDOT).
El sitio también incluye videos y descripciones de los proyectos, con detalles sobre cómo extienden la vida útil de las carreteras del condado de Summit.
Artículo traducido por María Camperos