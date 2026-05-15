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El condado de Summit publica un mapa interactivo de obras viales

KPCW | By Sydney Weaver
Published May 15, 2026 at 10:02 PM MDT
The road work on I-80's bridges will be mostly at night, but Marsac Avenue resurfacing will be during the day, Monday through Friday, starting around July 10.
Greg Blomberg
/
Adobe Stock

Los residentes de Wasatch Back ahora pueden consultar un mapa detallado de las obras viales en curso en todo el condado de Summit.

Roads Dash muestra a los conductores los proyectos planificados desde Henefer hasta Francis e incluye cronogramas y posibles impactos en el tráfico.

El panel de control también cuenta con enlaces a los proyectos del Departamento de Transporte de Utah (UDOT).

El sitio también incluye videos y descripciones de los proyectos, con detalles sobre cómo extienden la vida útil de las carreteras del condado de Summit.

Artículo traducido por María Camperos
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Sydney Weaver
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