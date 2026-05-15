El condado de Summit publica un mapa interactivo de obras viales

Roads Dash muestra a los conductores los proyectos planificados desde Henefer hasta Francis e incluye cronogramas y posibles impactos en el tráfico.

El panel de control también cuenta con enlaces a los proyectos del Departamento de Transporte de Utah (UDOT).

El sitio también incluye videos y descripciones de los proyectos, con detalles sobre cómo extienden la vida útil de las carreteras del condado de Summit.

Artículo traducido por María Camperos