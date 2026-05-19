Las bajas temperaturas podrían matar la vegetación y dañar las tuberías en Wasatch Back

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una advertencia de congelación hasta las 9 a. m. y advirtió a los agricultores y jardineros que las temperaturas bajo cero podrían descender hasta los 20 grados Fahrenheit medios (alrededor de -4 °C).

National Weather Service

Esas bajas temperaturas podrían matar los cultivos y otra vegetación sensible, así como dañar las tuberías exteriores que no estén protegidas.

El servicio meteorológico aconseja a los jardineros tomar medidas para proteger las plantas delicadas del frío y cubrir los cultivos de ser posible.

El 15 de mayo, el gobernador de Utah, Spencer Cox, firmó una orden ejecutiva declarando un estado de emergencia de 30 días en nueve condados debido a las pérdidas de cultivos causadas por las temperaturas de congelación.

Los agricultores en los condados de Box Elder, Cache, Davis, Iron, Juab, Millard, Piute, Sanpete, Utah y Weber sufrieron una pérdida del 95 % al 100 % en albaricoques (damascos), cerezas, ciruelas, melocotones (duraznos), peras y manzanas.

Artículo traducido por María Camperos

