La Escuela Secundaria de Park City (Park City High School) tiene un nuevo entrenador principal de béisbol

El entrenador principal de béisbol de la Escuela Secundaria de Park City (Park City High School), David Feasler, dejó su cargo después de 10 temporadas con el equipo, pero no se irá muy lejos.

"Tengo planeado quedarme como entrenador asistente, simplemente dejar el puesto de entrenador principal para recuperar algo de tiempo en mi vida y, con suerte, dedicarme a otras cosas", comentó.

Asimismo, continuará enseñando administración de empresas y economía en la escuela secundaria.

Feasler ha estado involucrado en el béisbol toda su vida. Jugó en la Escuela Secundaria de Park City y en la universidad. Comenzó a entrenar después de la universidad y, eventualmente, regresó a Park City.

Aquí ha tenido una carrera exitosa como entrenador principal, llevando a los Miners a 157 victorias en su carrera, tres campeonatos regionales y un tercer puesto en la competencia estatal.

Sin embargo, su parte favorita de estar con el equipo es trabajar con los estudiantes.

"Graduamos a 62 jóvenes del programa en 10 años, 19 de los cuales pasaron a jugar béisbol universitario; pero incluso con los chicos que no juegan a nivel universitario, ha sido muy divertido seguir sus trayectorias después de la Escuela Secundaria de Park City", señaló Feasler.

Uno de sus estudiantes llegó a jugar en las Ligas Menores de Béisbol (Minor League Baseball).

El director de atletismo, Jamie Sheetz, asumirá el cargo de entrenador principal. Al permanecer Feasler como entrenador asistente, la escuela afirma que el programa está posicionado para tener una transición fluida.

Artículo traducido por María Camperos

