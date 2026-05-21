Utah lanza préstamos gratuitos de chalecos salvavidas en parques estatales para la temporada de navegación 2026

Un programa gratuito de préstamo de chalecos salvavidas está ayudando a mantener seguros a los habitantes de Utah en todo el estado este verano. La División de Recreación al Aire Libre de Utah (Utah Division of Outdoor Recreation) y la División de Parques Estatales (Division of State Parks) están prestando chalecos salvavidas de forma gratuita en los parques estatales de todo Utah.

Esto incluye tres estaciones en la región de Wasatch Back.

La ley de Utah exige un chaleco salvavidas por persona en todas las embarcaciones, y los menores de 13 años deben llevar uno puesto en todo momento.

Para facilitar que las familias cumplan con la ley y se mantengan seguras en el agua, las agencias estatales han instalado 23 estaciones de préstamo en todos los parques estatales de Utah . Los chalecos salvavidas se pueden usar de forma gratuita en el agua y luego se devuelven antes de salir del parque.

La región de Wasatch Back cuenta con estaciones en los parques estatales de East Canyon, Jordanelle y Deer Creek.

Artículo traducido por María Camperos

