El Concejo Municipal de Park City duplica con creces los salarios de los concejales y del alcalde para el año fiscal 2027

El Concejo Municipal de Park City se otorgó a sí mismo y al alcalde un aumento salarial sustancial en su reunión del jueves, con una votación de 4 a 1.

Los sueldos se duplicarán con creces en el año fiscal 2027: la remuneración de los concejales aumentará de casi $29,000 a más de $58,000, mientras que el salario del alcalde pasará de más de $55,000 a casi $117,000. Los funcionarios electos también reciben beneficios de salud y el alcalde cuenta con una asignación para vehículos.

Un grupo de residentes locales compartieron sus inquietudes durante una audiencia pública.

Ciudadanos opinan sobre el incremento salarial de los funcionarios de Park City

Peter Marth, residente desde hace cuarenta años, opinó que, en su lugar, se deberían aumentar los sueldos del personal de la ciudad y de los servicios de emergencia.

"Aumentar sus propios salarios parece un acto egoísta en el actual entorno de incertidumbre, al tiempo que destruye el verdadero valor de la gestión comunitaria basada en el deber cívico, exactamente en el peor momento posible", manifestó.

Por su parte, el residente local Michael Kaplan señaló que comprende que estos cargos son exigentes. Sin embargo, afirmó que es de mala educación duplicar los sueldos tan pronto después de un año electoral.

La exalcaldesa Nann Worel habló a favor de los aumentos salariales. Mencionó que ha discutido el tema con muchos residentes durante las últimas semanas y que la mayoría se sorprende al enterarse del trabajo que requiere el cargo de concejal o alcalde.

"Su comentario siempre es: 'Vaya, pensé que era solo un trabajo de medio tiempo', o de alguna manera insinúan que, por ser un puesto de servicio público, no merece recibir una compensación justa por el tiempo o la experiencia que exige el cargo", señaló Worel.

Asimismo, Worel afirmó que el incremento salarial también abrirá las puertas del puesto a más personas, ya que la situación económica individual dejará de ser un factor tan determinante.

"La baja remuneración limita quién puede ejercer el cargo. Históricamente, solo las personas adineradas, jubiladas o sumamente enérgicas podían permitirse ocupar estos puestos", expresó la concejal Molly Miller. "Cuando quienes toman las decisiones en nuestra comunidad no viven las presiones financieras diarias de los residentes de la fuerza laboral, se pierde una perspectiva crucial".

Miller añadió que ella misma dejó de percibir un salario de seis cifras para asumir este rol.

Por su parte, la concejal Tana Toly comentó que se encuentra en una posición única debido a que su familia ha vivido en Old Town por generaciones. Es administradora de un restaurante familiar en Main Street y señaló que tiene la suerte de contar con un empleo lo suficientemente flexible como para estar en el concejo, aunque aclaró que esa no es toda la realidad.

"De hecho, pierdo dinero al estar en el concejo. Tuve que contratar a un gerente en el restaurante para que tomara mi lugar y yo pudiera hacer esto; lo entiendo, y lo sabía cuando me postulé, pero fue una decisión enorme para mí", explicó Toly.

El concejo vota a favor de aprobar el aumento salarial

A excepción de los ajustes por costo de vida, el concejo y el alcalde no habían recibido aumentos salariales desde el año fiscal 2015. Al formular la recomendación, el personal de la ciudad también tomó como referencia a otros gobiernos locales, incluido el del condado de Summit.

Los concejales del condado de Summit recibieron un aumento salarial en diciembre de 2025, el cual elevó sus sueldos de $61,000 a $70,000 anuales.

El concejal Bill Ciraco fue el único que votó en contra.

"No creo que debamos compararnos con otros lugares", manifestó. "Deberíamos evaluar el papel que desempeñamos aquí y lo que queremos que este rol signifique para la gente. Esto no es un empleo; no está pensado para sostener tu estilo de vida. Esto es servicio público".

El concejo aprobó los incrementos mediante una ordenanza que establece la compensación de los funcionarios electos. Estos salarios se oficializarán cuando la ciudad adopte formalmente el presupuesto para el año fiscal 2027 el próximo 11 de junio.

Artículo traducido por María Camperos

