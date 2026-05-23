Los estudiantes de primer año de la secundaria Park City High comenzarán un día antes que sus compañeros para la orientación escolar

A partir de este otoño, los estudiantes de primer año de la escuela secundaria Park City High School recorrerán los pasillos en su primer día de clases sin la presencia de alumnos de segundo, tercer o cuarto año. La Junta de Educación del Distrito Escolar de Park City aprobó el cambio durante una reunión celebrada el 19 de mayo.

La superintendente Lyndsay Huntsman señaló que el primer año de secundaria (freshman year) es una etapa crucial que define la trayectoria educativa de un estudiante. Por ello, los líderes del distrito y de la secundaria quisieron brindarles un espacio de tiempo para que exploren su nuevo entorno.

"El edificio puede resultar bastante imponente cuando se realiza la transición de octavo a noveno grado", explicó el 21 de mayo en el programa Local News Hour de KPCW . "Realmente queremos contar con todo el personal disponible para que nuestros alumnos de primer año se sientan seguros y estratégicamente preparados para tener un inicio exitoso en la secundaria".

Muchas otras escuelas de Utah implementan esta misma medida con sus estudiantes de primer año, incluida la secundaria Wasatch High School.

Huntsman detalló que los alumnos llegarán en el horario habitual de entrada —a las 7:30 a. m.— pero no asistirán a las clases regulares. En su lugar, habrá dinámicas de presentación con los profesores y sesiones de orientación para los recién llegados sobre los sistemas de calificaciones, la asistencia y las expectativas de conducta. También podrán recorrer la escuela para ubicar sus respectivos salones.

El primer día de clases para los estudiantes desde jardín de infantes (kindergarten) hasta noveno grado será el 19 de agosto, mientras que los alumnos de décimo a duodécimo grado comenzarán el 20 de agosto.

El distrito está evaluando otra modificación en el calendario: ajustar los horarios de salida de los viernes para las escuelas primarias y de nivel medio. La jornada escolar terminaría 20 minutos antes los viernes en las cuatro escuelas primarias, y los estudiantes de la escuela media Ecker Hill Middle School saldrán de clase 35 minutos más temprano.

Huntsman indicó que este cambio beneficiaría a los conductores de autobuses, quienes necesitan un margen de 40 minutos entre los horarios de salida de la primaria, la media y la secundaria para poder llegar a cada plantel. Asimismo, esto les otorgaría a los docentes más tiempo de preparación.

"Durante las visitas de consulta que realicé con mi equipo de liderazgo ejecutivo esta primavera, surgió un tema recurrente en cada edificio: los profesores y el personal necesitan más tiempo", afirmó.

La junta se muestra interesada en la propuesta; sin embargo, la presidenta Meredith Reed manifestó que prefieren recibir una mayor retroalimentación por parte de la comunidad antes de oficializarla.

"Simplemente queríamos darles a los padres un poco más de aviso al respecto, ya que se trata de un cambio que afecta a niños de primaria", expresó. "Los chicos más grandes pueden adaptarse con un poco más de facilidad a este tipo de modificaciones, pero para los padres de familia representa un reto mayor".

El distrito está elaborando una encuesta dirigida a los padres para recopilar sus opiniones sobre el adelanto en la hora de salida de los viernes. La decisión final se presentará ante la junta en el mes de junio.

Artículo traducido por María Camperos

