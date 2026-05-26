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El homenaje del Día de los Caídos en Park City se centra en el servicio comunitario

KPCW | By Connor Thomas
Published May 26, 2026 at 4:19 PM MDT
Coen Nelson performs "Taps" at the American Legion Post 14's 2026 Memorial Day celebration at the Park City Cemetery.
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Coen Nelson, estudiante de tercer año (junior) de la escuela secundaria Park City High School, interpreta "Taps" en la celebración del Día de los Caídos de 2026 de la sección Post 14 de la Legión Americana (American Legion) en el cementerio de Park City.

Docenas de personas se congregaron en el cementerio de Park City para la ceremonia anual de la sección Post 14 de la Legión Americana (American Legion).

Al dirigirse a la multitud en el cementerio de Kearns Boulevard el lunes por la mañana, el general de brigada del Ejército de los EE. UU., Eric Strong, habló sobre el significado del Día de los Caídos (Memorial Day).

"El día de hoy no es una celebración de la guerra", señaló el veterano con 28 años de servicio. "Es un día solemne de recuerdo y gratitud por aquellos que dejaron sus hogares y viajaron muy lejos, a lugares de los que nunca habían oído hablar y de los cuales jamás regresaron".

Retired U.S. Army Brigadier General Eric Strong addresses those gathered at the Park City Cemetery to observe Memorial Day May 25, 2026.
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El general de brigada retirado del Ejército de los EE. UU., Eric Strong, se dirige a los presentes congregados en el cementerio de Park City para conmemorar el Día de los Caídos el 25 de mayo de 2026.

Strong se retiró del Ejército el año pasado y recientemente se mudó a Heber. Recordó cómo visitar Memorial Hill en Midway junto a su hija les ayudó a adaptarse a la mudanza. El respeto por los caídos, señaló, es algo que los estadounidenses tienen en común.

"Quería que ella viera que, incluso en los pueblos pequeños de todo Estados Unidos, generaciones de jóvenes dan un paso al frente para servir a una causa más grande que ellos mismos", expresó Strong, y añadió que esto le recordó al Cementerio Nacional de Arlington. "Arlington, al igual que muchos de nuestros cementerios nacionales y estatales, tiene una forma particular de poner la vida en perspectiva".

The Park City Treble Makers sang a handful of a cappella tunes before the Memorial Day observance began at the Park City Cemetery May 25, 2026.
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Las Park City Treble Makers cantaron algunas de canciones a capela antes de que comenzara la conmemoración del Día de los Caídos en el cementerio de Park City el 25 de mayo de 2026.

La ceremonia en el cementerio de Park City duró media hora, comenzando con melodías patrióticas interpretadas por las Park City Treble Makers y concluyendo con la interpretación de "Taps" a cargo de Coen Nelson, estudiante de tercer año de la escuela secundaria Park City High School.

Docenas de otros jóvenes de PCHS y sus madres colaboraron como voluntarios para ofrecer café y donas a los asistentes, a través de la sección local de Park City de la Liga de Servicio para Jóvenes (Young Men’s Service League).

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Miembros de la sección de Park City de la Liga de Servicio para Jóvenes (Young Men's Service League) se reúnen para una foto después del servicio del Día de los Caídos.

Para el estudiante de secundaria Everett Pankau, la YMSL da continuidad a la tradición de servicio de la que habló Strong.

"En general, se trata simplemente de intentar hacer del mundo un lugar mejor", comentó Pankau a KPCW. "Es realmente increíble ver todo el trabajo que la gente dedica para ayudar a nuestra comunidad".

Los estudiantes, sus familias y los rotarios locales decoraron con pequeñas banderas estadounidenses un total de 173 tumbas de veteranos en ambos cementerios de Park City antes del fin de semana del Día de los Caídos.

Flowers and flags decorate the graves at Park City Cemetery on May 25, 2026.
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Flores y banderas decoran las tumbas en el cementerio de Park City el 25 de mayo de 2026.

La mañana del 25 de mayo también fue la ocasión para que la sección Post 14 de la Legión Americana de Park City, encargada de organizar la conmemoración anual del Día de los Caídos, anunciara la entrega de becas para estudiantes de último año (seniors) de PCHS.

La sección de la Legión Americana distribuyó un total de 5,000 dólares entre seis graduados de secundaria provenientes de familias militares.

Artículo traducido por María Camperos
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