Los horticultores comunitarios ya pueden comenzar a plantar en el condado de Summit

El Día del Padre suele marcar el último día de temperaturas de congelación nocturnas en Park City, condiciones que pueden destruir un huerto en una sola noche. La directora de los Jardines Comunitarios de Summit (Summit Community Gardens), Jess Collette, señala que los horticultores aún deben ser cautelosos a pesar del reciente clima cálido.

"En este momento, es una época excelente para plantar todas las hortalizas de raíz y verduras de hoja verde, así como hierbas tolerantes al frío como el cilantro, el eneldo y el perejil", comentó Collette este lunes en el programa "Local News Hour" de KPCW . "Pero yo todavía me esperaría un poco más con las plantas sensibles a las heladas, como los tomates, pimientos, calabazas y todas esas verduras de verano; probablemente más hacia mediados de junio. Las noches todavía se van a poner más frías, aunque ahora se sientan agradables. Sé perfectamente que vamos a tener más noches de heladas".

Collette explica que la tela para heladas puede ayudar a proteger las plantas frágiles, pero solo eleva la temperatura entre 4 y 5 grados por encima de la temperatura del aire exterior.

Las parcelas de huertos para esta temporada están completamente agotadas, pero Collette menciona que los residentes aún pueden inscribirse en una lista de espera.

"De vez en cuando, la gente se muda o necesita devolver sus parcelas a lo largo de la temporada, por lo que sí tenemos una lista de espera [en nuestro sitio web] si a alguien le interesa", señaló.

También se han confirmado las fechas y los restaurantes y negocios participantes para los eventos de esta temporada de "Cenas en el Jardín" (Dinners in the Garden). Los fondos recaudados benefician al programa Food Farmacy.

El jardín también ofrece clases educativas y talleres durante toda la temporada.

Haz clic aquí para ver el calendario de los Jardines Comunitarios de Summit.

Artículo traducido por María Camperos

