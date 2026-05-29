Estudiantes y personas mayores de Park City se reúnen en el primer club de lectura intergeneracional

El Centro de Personas Mayores de Park City dio la bienvenida este martes a un grupo de estudiantes de la escuela secundaria local en un encuentro inédito para forjar vínculos a través de la literatura.

Organizados en tres grupos, los adultos mayores y los adolescentes conversaron sobre la novela "Criaturas extraordinariamente brillantes" (Remarkably Bright Creatures) de Shelby Van Pelt, dando inicio al club de lectura intergeneracional.

En la novela, Tova Sullivan, de 70 años, y Cameron Cassmore, de 30, entablan una amistad inesperada mientras trabajan en un acuario. Juntos aprenden la importancia del perdón y de construir nuevas conexiones.

Rachel Riff, presidenta del club de lectura de la Secundaria de Park City, comentó que la relación entre ambos personajes la inspiró a organizar un encuentro con los miembros del Centro de Personas Mayores.

"El objetivo principal de un club de lectura es encontrar diferentes puntos de vista sobre una obra", señaló. "Hacerlo con personas de una generación completamente distinta... realmente nos ayudó a ampliar nuestras perspectivas y horizontes", afirmó Riff.

Jennifer Beckham, una de las cerca de 20 personas mayores que asistieron a la reunión, coincidió con ella.

"Me gustó escuchar una perspectiva diferente, porque ellos vienen de un lugar muy distinto al nuestro, tal vez con 50 años de diferencia", expresó Beckham.

Sin embargo, el encuentro fue más allá del análisis del libro: representó una oportunidad para que los habitantes de Park City formaran sus propias e inesperadas amistades.

Amanda Norton, miembro del Centro de Personas Mayores, relató que aprendió mucho sobre cómo es la escuela secundaria en la actualidad, incluyendo la manera en que los jóvenes utilizan la inteligencia artificial para sus clases. Por su parte, Sue Bhanos aprovechó la ocasión para aconsejar a los estudiantes, recomendándoles que no se tomen la vida tan en serio.

"No se agobien tanto con todo lo que se espera de ustedes. También tienen que disfrutar de la vida. Ese es mi gran consejo", enfatizó, "y lean, lean, lean".

Con una conversación fluida durante toda la jornada, tanto los estudiantes como los adultos mayores se mostraron entusiasmados por volver a reunirse este próximo otoño, una vez que los jóvenes regresen a clases. Aún no han decidido qué libro leerán.

Artículo traducido por María Camperos