Residente de Snyderville Basin retiene a sospechoso de asalto a punta de pistola hasta que llegan los agentes

Una persona que llamó al 911 informó a la Oficina del Alguacil del Condado de Summit que un hombre estaba amenazando a otros con unas tijeras en el complejo de condominios de Snyderville Basin el jueves.

El portavoz del alguacil, Skyler Talbot, señaló que el hombre de 35 años huyó corriendo cuando los agentes llegaron alrededor de las 5 p. m.

El sujeto intentó ingresar a varias unidades para escapar, según explicó Talbot. Las autoridades impactaron al sospechoso con múltiples municiones de impacto (bean bags) antes de que lograra entrar a un condominio del tercer piso y bajara hacia un balcón en el segundo piso.

El residente de esa vivienda se encontraba en el lugar y estaba armado. Retuvo al sospechoso en fuga a punta de pistola hasta que llegaron los agentes y lo bajo custodia.

El sospechoso recibió atención médica por las lesiones provocadas por los proyectiles de impacto antes de ser ingresado a la cárcel del condado de Summit, donde permanece detenido sin derecho a fianza.

Hasta el 29 de mayo, el hombre aún no había sido acusado formalmente.

Talbot agregó que la llamada inicial al 911 se originó a raíz de una disputa doméstica en la que estuvieron involucradas otras personas en un condominio cercano.

Artículo traducido por María Camperos