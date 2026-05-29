El condado de Wasatch celebra su última graduación como escuela secundaria única

Las emociones estuvieron a flor de piel el jueves por la noche cuando más de 600 estudiantes de la Wasatch High School se convirtieron en exalumnos.

Tien Holbrook recordó a sus compañeros que este año marcaba la última vez que todos los estudiantes de último año del valle se graduarían de una sola escuela secundaria.

"Somos la última generación en graduarse de la Wasatch High School tal como es ahora, antes de que se transforme en algo nuevo, algo grande, algo dividido y diferente; lo que significa que no solo nos vamos con recuerdos, sino que dejamos un legado", señaló en su discurso.

La división del próximo año en dos escuelas secundarias también estuvo muy presente para el director Ryan Bishop, quien se emocionó al dirigirse a los graduados.

"Están cerrando el capítulo de algo verdaderamente único", expresó. "Generación de 2026, dondequiera que los lleve la vida, siempre serán parte de Wasatch y Wasatch siempre será parte de ustedes".

Los ex alumnos ahora se dispersarán por distintos rumbos: hacia el ámbito laboral, misiones de la iglesia, la universidad y más.

El estudiante de último año Jared Crew Baxter recibió este año la Beca de Perseverancia Corey Hanks por parte de la junta escolar.

"Crew ha enfrentado desafíos durante sus años en la Wasatch High School que requirieron de un valor real. Siguió presentándose, siguió intentándolo. Tomó decisiones que la mayoría de la gente nunca vio: decisiones de empezar de nuevo, de perseverar, de creer que todavía hay algo adelante, incluso cuando el camino no era fácil", manifestó Brad Ehlert, miembro de la junta escolar. "Sé que honrará a su hermano Kaden y a su familia sirviendo a los demás y marcando una diferencia significativa".

1 of 6 — choir-whs-grad-2026.JPG A choir sings at Wasatch High School graduation May 28, 2026. Grace Doerfler / KPCW 2 of 6 — crew-baxter-brad-ehlert-whs-grad.JPG Crew Baxter receives the perseverance scholarship at Wasatch High School's graduation May 28, 2026. Grace Doerfler / KPCW 3 of 6 — whs-grad-flower-crown 2.JPG The Wasatch High School Class of 2026 celebrates graduation May 28, 2026. Grace Doerfler / KPCW 4 of 6 — grad-celebrate-whs 2.JPG The Wasatch High School Class of 2026 celebrates graduation May 28, 2026. Grace Doerfler / KPCW 5 of 6 — whs-rotc-flag-grad.JPG The Wasatch High School Class of 2026 celebrates graduation May 28, 2026. Grace Doerfler / KPCW 6 of 6 — whs-grad-2026-process.JPG The Wasatch High School Class of 2026 celebrates graduation May 28, 2026. Grace Doerfler / KPCW

Él estudiará ingeniería civil en la Escuela de Minas de Colorado (Colorado School of Mines) este otoño.

Matteo Willis se está preparando para servir en una misión para La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

"Iré a Roma, Italia, y después de mi misión asistiré a la Universidad Brigham Young (BYU)", comentó.

Las amigas Meena Shih y Aleah Christensen seguirán siendo compañeras de clase. Ambas se dirigen a la Universidad Estatal de Utah (Utah State University).

Christensen reflexionó sobre cómo cambió durante la escuela secundaria.

"Para el final de la secundaria, adquirí mucha más confianza en mí misma y me sentí mucho más orgullosa de mí y de todos mis amigos", expresó.

La generación de 2026 incluye a 67 estudiantes que mantuvieron un promedio de calificaciones (GPA) perfecto de 4.0 y a 166 alumnos que obtuvieron el Sello de Alfabetización Bilingüe de Utah (Utah Seal of Biliteracy) en español, francés, lengua de señas americana, sueco o alemán.

Artículo traducido por María Camperos