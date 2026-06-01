En Wasatch Back, una auditoría estatal encuentra 2 registros de votantes "probablemente no ciudadanos"

Tras revisar más de 2 millones de registros de votantes, los funcionarios electorales de Utah encontraron a 52 no ciudadanos entre casos "confirmados" y "probables" .

De acuerdo con los datos publicados el miércoles 27 de mayo, esa cifra incluye a dos "probables no ciudadanos" que se registraron para votar en el condado de Wasatch.

Estas dos personas tendrán un plazo de 30 días para presentar una prueba de ciudadanía antes de ser dadas de baja de los padrones electorales.

"Nunca han votado en el condado", afirmó la secretaria y auditora del condado de Wasatch, Joey Granger, el 29 de mayo en el programa Local News Hour de KPCW.

Los datos indican que una de las personas forma parte del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) , mientras que la otra cuenta con estatus de residencia permanente.

En el condado de Summit no se detectó a ningún votante bajo la condición de no ciudadano.

A nivel estatal, la auditoría de la vicegobernadora también identificó a unas 5,000 personas cuya ciudadanía estadounidense no se pudo confirmar. Dichos votantes serán notificados y deberán presentar un comprobante de ciudadanía para mantener su registro activo.

"Si las personas no responden, no significa que no sean ciudadanas; significa que nosotros, como gobierno, no podemos verificar que lo sean", explicó la secretaria interina del condado de Summit, Malena Stevens, el 28 de mayo en Local News Hour de KPCW. "Si ese es el caso, serán eliminadas de los padrones electorales. Si resultan ser ciudadanas y desean votar en el futuro, tendrían que presentar esa documentación y registrarse de nuevo".

En el pasado, no siempre se exigía a los habitantes de Utah presentar una licencia de conducir o un número de Seguro Social para registrarse para votar. Esto significa que los votantes que se inscribieron hace más de 20 años podrían quedar incluidos en la categoría de "no confirmados".

Cerca del 0.08% de los votantes en el condado de Summit y el 0.12% en el condado de Wasatch necesitarán confirmar su ciudadanía. De no hacerlo, a partir de noviembre solo recibirán boletas para las elecciones federales.

En las elecciones generales de 2024, el condado de Wasatch contaba con unos 22,000 votantes registrados, mientras que el condado de Summit registraba un poco menos de 30,000.

Granger señaló que los votantes deben tener plena confianza en la integridad electoral de Utah.

"Somos diligentes con nuestros padrones electorales, estamos verificando y auditando, y nos mantenemos al tanto de todos los aspectos que preocupan a nuestros ciudadanos", concluyó.

Artículo traducido por María Camperos