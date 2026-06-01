© 2026 KPCW

KPCW
Spencer F. Eccles Broadcast Center
PO Box 1372 | 460 Swede Alley
Park City | UT | 84060
Office: (435) 649-9004 | Studio: (435) 655-8255

Music & Artist Inquiries: music@kpcw.org
News Tips & Press Releases: news@kpcw.org
Volunteer Opportunities
General Inquiries: info@kpcw.org
Listen Like a Local Park City & Heber Valley, Utah
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Park City analizará proyectos de construcción en un foro comunitario este martes

KPCW | By Sydney Weaver
Published June 1, 2026 at 8:05 AM MDT
Locals learn about Park City's spring projects and future priorities at the spring open house.
Kristine Weller
Los residentes locales se informan sobre los proyectos de primavera y las prioridades futuras de Park City en la jornada de puertas abiertas de primavera.

El foro comunitario sobre los proyectos de primavera de Park City permitirá a los residentes locales conversar con los equipos municipales sobre las actualizaciones y planes de las obras.

Los residentes de Park City podrán conocer más sobre los proyectos de primavera de la ciudad este 2 de junio.

Las obras incluyen el predio de 5 acres en Bonanza Park, las mejoras en la piscina del MARC de Park City, el centro comunitario en City Park y los planes para el nuevo centro de personas mayores.

Los líderes de las áreas de ingeniería y planificación de transporte, senderos y de High Valley Transit también compartirán actualizaciones durante la jornada de puertas abiertas.

El evento se llevará a cabo de 5:30 p. m. a 7 p. m. en el patio de la Biblioteca de Park City. Se servirán refrigerios de Lucky Ones Coffee.
Noticias Locales de KPCW
Sydney Weaver
News Content Producer
See stories by Sydney Weaver