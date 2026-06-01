Park City analizará proyectos de construcción en un foro comunitario este martes

Los residentes de Park City podrán conocer más sobre los proyectos de primavera de la ciudad este 2 de junio.

Las obras incluyen el predio de 5 acres en Bonanza Park, las mejoras en la piscina del MARC de Park City, el centro comunitario en City Park y los planes para el nuevo centro de personas mayores.

Los líderes de las áreas de ingeniería y planificación de transporte, senderos y de High Valley Transit también compartirán actualizaciones durante la jornada de puertas abiertas.

El evento se llevará a cabo de 5:30 p. m. a 7 p. m. en el patio de la Biblioteca de Park City. Se servirán refrigerios de Lucky Ones Coffee.

