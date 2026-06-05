El acuerdo de culpabilidad de una maestra del condado de Wasatch pone fin al caso de abuso en el aula

Angela Rose George, maestra del Distrito Escolar del Condado de Wasatch, fue acusada en abril de 2024 de un cargo de delito grave por abuso o negligencia de un menor con discapacidad.

El caso, radicado en el Tribunal del Cuarto Distrito, se resolvió el 27 de mayo mediante un acuerdo de declaración de no oposición (no contest), el cual redujo el cargo de delito grave a un delito menor de clase A.

Al declararse en no oposición, George aceptó la sanción del tribunal sin admitir culpabilidad y sin ir a juicio.

Como parte del trato, el tribunal acordó suspender temporalmente el fallo de la declaración (plea in abeyance) por un año, con la condición de que George completara cursos de capacitación, incluyendo uno para el manejo de la ira.

Debido a que George concluyó las clases antes de la audiencia, el tribunal también dio luz verde a un acuerdo nunc pro tunc (término legal que significa "ahora por entonces"), con lo cual se cerró el caso.

Durante la audiencia, la madre de la presunta víctima manifestó que su hijo pequeño sigue lidiando con las secuelas emocionales del daño denunciado.

Por su parte, George expresó que esperaba que la audiencia permitiera dar un cierre a todos los involucrados.

El Distrito Escolar del Condado de Wasatch había puesto a George en licencia administrativa con goce de sueldo en abril de 2024.

A partir de este momento, quedará en manos de la Junta de Educación del Estado decidir si se aplicará alguna modificación a la licencia de ejercer como maestra de George.

Artículo traducido por María Camperos

