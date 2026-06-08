Estudiantes de Park City aprenden sobre sustentabilidad en el festival de Recycle Utah

Alrededor de 250 estudiantes de quinto grado de cada una de las cuatro escuelas primarias del Distrito Escolar de Park City aprendieron este lunes sobre conservación y prácticas ecológicas en el festival anual de sustentabilidad de Recycle Utah.

La directora de educación de Recycle Utah, Chelsea Hafer, señaló que este festival, que ya es una tradición de 20 años, tiene como objetivo empoderar a los niños y enseñarles sobre los problemas ambientales.

"Muchas veces parece que no podemos hacer mucho respecto a algunos de estos grandes problemas ambientales, pero aquí tenemos ejemplos de personas que dedican toda su carrera profesional a la sustentabilidad dentro de nuestra comunidad", explicó.

Los estudiantes conocieron a varias de esas personas el lunes.

Reunidos en un campo al oeste de la Primaria McPolin, los pequeños grupos rotaron entre 10 organizaciones. Cada una de ellas enseñó a los alumnos sobre un aspecto diferente de la sustentabilidad y los conectó con recursos locales.

Kristine Weller / KPCW El Departamento de Recursos Naturales de Utah instruye a los estudiantes de quinto grado de Park City sobre el June Sucker (matalote del río Jordan), un pez bajo amenaza que solo se encuentra en el lago Utah, durante el festival anual de sustentabilidad de Recycle Utah.

Kathey Donnell, del Parque Estatal Wasatch Mountain, y su halcón colirrojo Zephyr fueron los favoritos de la jornada. Con el halcón posado en su brazo, Donnell enseñó a los niños lo que necesitan las aves silvestres para sobrevivir.

Luego, motivó a los estudiantes a tener presente a Zephyr al momento de pensar en cómo ser más sustentables en sus propias vidas.

"Ella también les enseña lo que pueden hacer para mantener el planeta sano", comentó Donnell. "[Utilizándola] a ella como embajadora para reflexionar y decir: 'De acuerdo, allá afuera hay otros seres vivos que necesitan alimento, agua, refugio y espacio'".

Por su parte, el Departamento de Recursos Naturales de Utah instruyó a los alumnos sobre el June Sucker (matalote del río Jordan), un pez bajo amenaza que solo se encuentra en el lago Utah.

A través de un juego de las sillas, los funcionarios demostraron cómo las poblaciones de peces pueden verse afectadas por la sequía y los depredadores. Explicaron que la población del June Sucker puede servir como un indicador de la salud de todo el ecosistema del lago Utah.

En la estación de Summit Land Conservancy, Sarah Tabak señaló que los niños aprendieron cómo esta organización sin fines de lucro protege el agua mediante la conservación de la tierra.

"Lo estamos haciendo a través de un pequeño y divertido juego en el que pueden jugar a ser conservacionistas por un día, comprando terrenos antes de que un desarrollador inmobiliario se quede con todas las propiedades; su meta es adquirir los predios que protejan más la cuenca hidrográfica", detalló.

Kristine Weller / KPCW Summit Land Conservancy enseña a los estudiantes de quinto grado de Park City cómo la organización sin fines de lucro protege el agua mediante la conservación de la tierra, a través de un juego en el festival anual de sustentabilidad de Recycle Utah.

Gabriel Carreras, maestro de la Primaria Parleys Park, señaló que el festival permite a los estudiantes conectar lo que aprenden en las aulas con el mundo real.

"Es un excelente refuerzo para los conceptos que enseñamos, además de que sigue generando conciencia sobre la importancia de cuidar nuestro entorno", afirmó.

El festival también contó con el apoyo informativo de Swaner Preserve and EcoCenter, Summit Community Gardens and EATS, el Distrito Especial de Servicios de Agua Regional de Mountain, la Biblioteca de Park City, Waste Less Solutions, líderes locales en gestión de aguas pluviales y el equipo de tierras del condado de Summit.

