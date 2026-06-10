Apelan por segunda vez las mejoras de los telesillas de Park City Mountain

Seis residentes del área de Park City están apelando el reemplazo de las tres telesillas, bajo el argumento de que las mejoras aumentarán la saturación y las condiciones peligrosas en Park City Mountain.

La Comisión de Planificación de Park City aprobó las renovaciones el 27 de mayo, y los residentes presentaron su apelación ante el Municipio de Park City el 8 de junio.

Los apelantes afirman que los comisionados ignoraron los testimonios sobre los posibles riesgos de seguridad. Ahora, un oficial de audiencias de la ciudad decidirá si revoca la aprobación de los andariveles.

Por su parte, la vicepresidenta y directora de operaciones de Park City Mountain, Deirdra Walsh, declaró el 9 de junio que el proceso ha sido "riguroso y transparente".

Entre los apelantes se encuentran Frode Jensen, Catherine Jensen y Alan Theis, de Park City; así como Marvin Kabatznick, Andrea Griffis y Allan Inglis, quienes residen en Snyderville Basin.

Frode Jensen, Kabatznick, Griffis e Inglis presentaron declaraciones juradas ante la comisión de planificación en las que testificaron sobre las condiciones inseguras y de hacinamiento en las pistas conectadas por Silverlode o Eagle.

El recurso de apelación sostiene que la comisión de planificación ignoró dicha evidencia de manera ilegal. Para Jensen, todo lo que sube tiene que bajar.

"Consideramos que un aumento en la capacidad de los medios de elevación conduce inevitablemente a una mayor aglomeración en las bajadas, y creemos que ese es un impacto perjudicial que tiene consecuencias en la seguridad, en el disfrute de los clientes y en la experiencia general", comentó a KPCW. "Creemos que, según el código de la ciudad, la comisión de planificación debió haber evaluado dichos impactos".

Parker Malatesta / KPCW El Silverlode Express es uno de los andariveles de la red de telesillas que transporta a esquiadores y surfistas de nieve desde Canyons Village, en Park City Mountain, hasta la base de Mountain Village.

El proyecto contempla que el Silverlode Express pase de ser una telesilla desembragable de seis plazas a una de ocho plazas. En tanto, las telesillas Eagle y Eaglet, que tienen 30 años de antigüedad, se sustituirán por una telesilla desembragable de seis plazas con una estación intermedia en la montaña.

Jensen aclaró que todos los apelantes están a favor de las nuevas telesillas; lo que solicitan al oficial de audiencias es que devuelva el asunto a la comisión de planificación para que se realice un análisis más exhaustivo.

La apelación señala que los comisionados no tomaron en cuenta los cálculos internos de Park City Mountain respecto a la cantidad de esquiadores y surfistas de nieve que la montaña puede albergar.

Esto se conoce como la "capacidad de carga óptima" (Comfortable Carrying Capacity o CCC) del complejo, un dato que Park City Mountain nunca ha hecho público argumentando que se trata de información confidencial de la empresa.

La CCC tuvo un papel protagónico en el primer intento de Park City Mountain por renovar Silverlode, Eagle y Eaglet en 2022. En esa ocasión, cuatro residentes lograron revocar la aprobación inicial que el departamento de planificación había otorgado a las mejoras.

En esta vuelta, el complejo no proporcionó a la comisión de planificación la información sobre su capacidad de carga óptima, ya que Park City Mountain se sometió a un proceso de planificación distinto al de hace cuatro años.

No obstante, los residentes que apelaron el 8 de junio sostienen que el complejo debió presentar sus cálculos de CCC, a pesar de que el abogado de la ciudad, Mark Harrington, indicó que no era necesario.

Walsh añadió que las mejoras de Silverlode y Eagle han cumplido con todos los requisitos municipales.

"Más de 80 miembros de la comunidad —incluidos atletas olímpicos y líderes de la industria— hablaron o enviaron comentarios a favor, lo que subraya el amplio respaldo a estos proyectos que mejorarán significativamente la experiencia de los esquiadores, surfistas de nieve, residentes y visitantes", afirmó.

La apelación anterior desencadenó tres años de litigios legales .

El Municipio de Park City y la fundación EpicPromise de Vail Resorts son patrocinadores financieros de KPCW.

Artículo traducido por María Camperos

