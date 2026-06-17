Se abre la votación anticipada en Wasatch Back para las elecciones primarias de 2026

La votación anticipada y presencial ya está abierta en los condados de Summit y Wasatch.

En el condado de Wasatch, los votantes que deseen sufragar por anticipado pueden acudir a las urnas desde ahora hasta el jueves, en un horario de 9 a.m. a 4 p.m. , en el Edificio de Administración del Condado de Wasatch en Heber. Los residentes también podrán votar el día de las primarias, el 23 de junio, de 7 a.m. a 8 p.m.

Este año, en el condado de Wasatch solo se celebrarán elecciones primarias del Partido Republicano. Los votantes definirán las candidaturas para alguacil (sheriff), secretario-auditor, un escaño general (at-large) del consejo del condado, el Distrito 59 de la Cámara de Representantes de Utah y el Distrito 3 de la Cámara de Representantes de los EE. UU.

En el condado de Summit, quienes voten por anticipado pueden asistir a las casillas de votación en el palacio de justicia de Coalville o en la biblioteca de Kimball Junction desde ahora hasta el jueves, y nuevamente el sábado.

Los republicanos del condado de Summit votarán por el Distrito 3 de la Cámara de Representantes de los EE. UU. Algunos distritos electorales (precincts) también votarán por el Distrito 59 de la Cámara de Representantes de Utah.

Por su parte, los demócratas del condado de Summit votarán por los distritos 4 y 5 del consejo, los cuales abarcan las zonas de Snyderville Basin y Jeremy Ranch-Pinebrook.

Si se opta por votar por correo, los residentes deben depositar sus boletas en un buzón oficial del condado (dropbox) o entregarlas en la oficina del secretario del condado a más tardar a las 8 p.m. del 23 de junio. Ya no basta con que tengan el matasellos de la fecha del Día de las Elecciones.

Cualquier persona que no esté registrada para votar puede hacerlo en persona en cualquier centro de votación anticipada o el mismo día de las primarias, el 23 de junio.

Artículo traducido por María Camperos

