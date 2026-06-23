Basin Rec rediseña un parque de patinaje cerca de Park City para hacerlo más accesible

El parque de ruedas (Wheels Park) de Trailside ofrecerá las características habituales de un parque para patinetas y bicicletas. Además, ahora ha sido rediseñado para adaptarse a casi cualquier cosa que ruede, incluyendo monopatines (scooters), patines en línea y el equipo adaptado que utilizan los atletas con discapacidades.

El diseñador del parque de patinaje, Jason Baldessari, señaló que quería hacerlo "accesible".

"A medida que fui conociendo a la comunidad, pude ir identificando quiénes eran los patinadores más avanzados. Y fue muy genial escuchar a los patinadores avanzados hablar en nombre de los principiantes y decir: 'Oigan, necesitamos una zona de calentamiento. Necesitamos un lugar al que los principiantes puedan ir a aprender sin estar en peligro'", explicó Baldessari ante la junta directiva de Basin Rec el 11 de junio. "Es una comunidad realmente grandiosa".

Asimismo, la junta aprobó el diseño final del consultor el pasado 11 de junio.

Spohn Ranch / Basin Rec El rediseñado parque de ruedas (Wheels Park) de Trailside es casi un 50% más grande que antes e incluye una nueva zona de tazón (bowl) (derecha).

Se basa en la superficie actual del parque de patinaje en el lado sur de Trailside Park, entre las canchas de básquetbol y las pistas de ciclismo de montaña. El área total crecerá de unos 17,000 a casi 25,000 pies cuadrados (de unos 1,580 a casi 2,320 metros cuadrados).

Los usuarios podrán entrar patinando o pedaleando directamente al fondo de una nueva zona del bowl en el lado este, además de poder lanzarse desde los bordes .

Baldessari señaló que evitó incluir tazones profundos como los del City Park de Park City o los de la zona de Wasatch Front, con el fin de ofrecer algo diferente a las opciones ya existentes.

El diseño mantendrá los rieles, escaleras y otros elementos tradicionales. Aunque se retiró la antigua pista de bombeo (pump track), se incorporaron elementos fluidos y conectados con la intención de que funcionen de manera similar a una de ellas.

Summit County / Utah Division of Outdoor Recreation El parque de patinaje (skatepark) actual de Trailside, en el condado de Summit.

El rediseño del parque también incluye una zona de asientos tipo plaza, otro esfuerzo en favor de la inclusión. El director del distrito de Basin Rec, Robert Parrish, señaló que vio los beneficios de esto en un parque de patinaje en Escocia.

"Era un evento familiar", comentó. "Los padres estaban allí, los niños más pequeños... mi nieto de 3 años andaba por ahí en su pequeña bicicleta de equilibrio, en la sección adecuada para lo que él podía hacer".

Basin Rec presupuestó 1.85 millones de dólares para el parque de ruedas el año pasado. Una subvención estatal cubre 500,000 dólares de ese total.

El distrito informó que el área de juegos superior de Trailside, las canchas y el parque para perros podrían registrar cierres intermitentes durante la construcción.

Aún no se ha anunciado un cronograma para las obras. Basin Rec tiene previsto compartir las actualizaciones más recientes sobre el parque de ruedas a través de su boletín informativo.

Artículo traducido por María Camperos

