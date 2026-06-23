Este fin de semana debuta el Festival de Yoga inaugural de Park City

Lindsey Marshall, fundadora de Eventful Yoga , ha organizado retiros y clases de yoga para despedidas de soltera durante años. Ahora, busca traer un evento enfocado en el bienestar para la comunidad local.

"Lo que hemos notado es que somos un negocio muy enfocado en el turismo, y queremos volver a conectar con la comunidad. Por eso, el año pasado empezamos a hacer 'beer yoga' (yoga con cerveza) junto con Woodward cada dos jueves, y fue una excelente manera de lograr que mucha gente asistiera y formara parte de la comunidad", comentó Marshall en el programa Local News Hour de KPCW el 22 de junio . "Y pensé, ¿por qué no intentar convertir esto en un fin de semana de bienestar? Vamos a empezar poco a poco con un evento solo el sábado, donde tendremos diferentes opciones de yoga comenzando a las 9 a. m., lo cual es una gran oportunidad para que la gente simplemente conviva, disfrute del bienestar, de la música y, ya sabes, recupere ese ambiente comunitario tan divertido para el verano".

El festival se llevará a cabo el 27 de junio en City Park. Kristin Martino guiará la primera clase de yoga del día a las 9 a. m., acompañada por la música de un DJ en vivo. Marshall cerrará el evento a partir de las 5:30 p. m. con una meditación de yin yoga y un baño de sonido que contará con el guitarrista acústico Myke Lord.

La oferta adicional incluye yoga consciente (mindful yoga), ejercicios de respiración (breathwork), una clase de qigong y yoga familiar con Randi Jo, la cual comenzará a las 3:30 p. m. Martino señaló que esperan que el evento siga creciendo en los próximos años.

"La gente puede venir a reunirse y pasar el rato a un lado, mientras mantenemos una sección delimitada para la práctica real de yoga", explicó Martino. "Y damos la bienvenida a los comercios; esperamos que esto crezca hasta un punto en el que recibamos a varios negocios locales para que vengan a ofrecer muestras, vender o ampliar su red de contactos. Esto es simplemente un punto de encuentro para todas las comunidades locales, así que cualquiera que venga por poco tiempo o que prefiera quedarse a una sesión más larga es perfectamente bienvenido".

Los participantes pueden registrarse a través de Eventbrite . Los asistentes deben llevar su propio tapete de yoga y accesorios, vestirse en capas para adaptarse al cambiante clima de la montaña, así como llevar agua y refrigerios.

CRONOGRAMA:

9:00 AM – Vinyasa Yoga con Kristin Martino (con música en vivo de DJ Michellada)

10:30 AM – Flujo de Yoga Consciente (Mindful Yoga Flow) con Erin Malloy (con música en vivo de DJ Michellada)

11:15 AM – Respira al Ritmo (Breathe to the Beat) con Adam Millington (con música en vivo de DJ Michellada)

1:00 PM – Qigong y Tai Chi Fácil con Layla Ward

2:15 PM – Baño de Bosque (Forest Bathing) con Amy Cairn

3:30 PM – Yoga Familiar con Randi Jo Greenburg

5:30 PM – Yin, Meditación y Baño de Sonido con Lindsey Marshall (acompañada de guitarra acústica en vivo con Myke Plourde)



Artículo traducido por María Camperos

