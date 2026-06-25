El gobernador Cox declara estado de emergencia y prohíbe los fuegos artificiales hasta el 5 de julio

Los incendios forestales han consumido más de 140,000 acres en todo Utah en lo que va del año. Más del 75% de estos incendios han sido provocados por el ser humano.

El gobernador Spencer Cox declaró el estado de emergencia la tarde del jueves 25 de junio, haciendo un llamado a los habitantes de Utah a extremar precauciones ante la cercanía de las festividades del Cuatro de Julio.

Debido a que las condiciones son extremadamente secas y los equipos de bomberos ya se encuentran desplegados en varios incendios en todo el estado, Cox señaló que el fin de semana festivo representa una situación de "vida o muerte".

"Si el 3, 4 o 5 de julio tenemos múltiples focos de incendio en este valle, estamos fritos, ¿de acuerdo?", expresó en una conferencia de prensa. "Así de simple. No habrá nadie disponible para responder".

El gobernador firmó una orden ejecutiva que otorga temporalmente mayor autoridad a la forestal estatal, Jamie Barnes, para prohibir los fuegos artificiales.

Por lo general, la forestal estatal solo puede prohibir la pirotecnia en terrenos estatales y zonas no incorporadas. Por el momento, podrá extender dicha prohibición también a las ciudades.

Si las ciudades desean designar áreas más seguras donde las personas puedan celebrar bajo supervisión, deberán coordinarse con los oficiales de bomberos para lograrlo.

"Nuestro objetivo es simple: asegurarnos de que nuestras comunidades sigan en pie el 5 de julio", afirmó Cox.

La norma predeterminada en todo el estado será la prohibición absoluta de los fuegos artificiales.

Utah también elevará las restricciones de fuego a la Fase 2 (Stage 2) este viernes. Estas prohíben cualquier tipo de fuego abierto, incluyendo fogatas en fosas o fogoneros establecidos, fuegos artificiales y más. Los detalles sobre las restricciones están disponibles aquí .

Cox señaló que los bomberos están observando un comportamiento del fuego sin precedentes este verano.

"Al observar a estos oficiales de bomberos que no le temen a nada, he visto miedo real por primera vez en todo el tiempo que llevo trabajando con ellos", comentó. "Cuando las personas que han dedicado su vida a proteger a Utah nos dicen que este año es diferente, tenemos la obligación desesperada de escuchar".

Park City ya ha prohibido los fuegos artificiales . Los residentes locales podrán celebrar el Día de la Independencia con un espectáculo de drones en Park City Mountain.

En el condado de Wasatch, la ciudad de Midway ha cancelado su espectáculo de pirotecnia.

Por su parte, Heber City llevará a cabo una reunión de emergencia a las 5 p. m. de este 25 de junio para discutir su plan respecto a los fuegos artificiales.

Artículo traducido por María Camperos

