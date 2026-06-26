El condado de Summit pone a prueba iniciativas de asistencia para el alquiler y vivienda asequible

La incipiente Autoridad de Vivienda del Condado de Summit cuenta con poco menos de 350,000 dólares para gastar en 2026, su primer año completo de existencia. La mayor parte de ese presupuesto, 150,000 dólares, se destinará a asistencia de emergencia para el alquiler.

La autoridad de vivienda abrió el 17 de junio una convocatoria de subvenciones para organizaciones sin fines de lucro que ya ayudan a los residentes con el alquiler, tales como Community Action Services y el Christian Center de Park City.

Maddy McDonough, directora ejecutiva de la autoridad de vivienda, explicó a KPCW que se trata de una subvención por única vez para recopilar datos, de modo que los miembros de la junta puedan decidir si el programa se vuelve permanente.

"[La asistencia para el alquiler] está pensada para el corto plazo, de uno a dos meses, debido a algo inesperado que haya sucedido", señaló McDonough. "Ya sea la pérdida de un empleo, un cambio en la situación médica o un cambio en la situación familiar".

Añadió que la asistencia para el alquiler puede funcionar como un último recurso para evitar un desalojo.

Summit County Resumen del presupuesto de la Autoridad de Vivienda del Condado de Summit para el año fiscal 2026 (FY2026).

La otra gran parte de los fondos, 100,000 dólares, podría destinarse a los propietarios de viviendas con el fin de incentivarlos a construir unidades de vivienda accesorias (ADU, por sus siglas en inglés).

Las ADU pueden tener diversas formas y tamaños, incluyendo departamentos en sótanos y casas de huéspedes independientes.

La Autoridad de Vivienda del Condado de Summit está trabajando junto con los planificadores e ingenieros del condado para diseñar planos de ADU preaprobados para que los propietarios puedan elegir entre ellos.

Los 100,000 dólares se destinarían a aquellas ADU que se alquilen a precios inferiores a los del mercado. McDonough señaló que el personal todavía está puliendo los detalles antes de lanzar el programa piloto.

"Estamos tratando de encontrar un equilibrio entre poder ayudar a un gran número de personas a crear estas ADU y subsidiar de manera más profunda sólo unas pocas unidades", explicó.

McDonough indicó al Concejo del Condado de Summit en su reunión del miércoles que la autoridad de vivienda tiene previsto recomendar más políticas a favor de la vivienda asequible en el futuro.

Actualmente, el organismo está diseñando una zona residencial de lotes pequeños y podría recomendar la creación de una zona de superposición (overlay zone).

Una superposición es otro tipo de incentivo en el que, por ejemplo, se les permite a los propietarios de terrenos construir viviendas más grandes o más altas en un área determinada si las hacen asequibles.

La petición final de McDonough fue simplemente que el Consejo continúe financiando la labor de la autoridad de vivienda.

El condado de Summit es uno de los patrocinadores financieros de KPCW.

Artículo traducido por María Camperos

