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La parada de autobús de Canyons permanecerá cerrada hasta septiembre por obras de High Valley Transit

KPCW | By Sydney Weaver
Published June 29, 2026 at 6:26 PM MDT
Construction crews removed the medians on state Rout 224 near Canyons in 2025 to prepare for construction on High Valley Transit's bus rapid transit system.
High Valley Transit
Las cuadrillas de construcción retiraron los camellones de la ruta estatal 224 cerca de Canyons en 2025 para preparar las obras del sistema de tránsito rápido de autobuses de High Valley Transit.

La parada de autobús en Canyons Resort Drive y la ruta estatal 224 estará cerrada temporalmente hasta septiembre para permitir los trabajos en el proyecto de tránsito rápido de autobuses (BRT) de High Valley Transit.

Durante el cierre, se solicita a los pasajeros utilizar el estacionamiento disuasorio de Canyons que se encuentra junto a la estación de servicio 7-Eleven.

El cierre forma parte de las obras en curso para ampliar la ruta estatal 224 y añadir dos nuevos carriles exclusivos para autobuses.

Kylar Sharp, portavoz del Departamento de Transporte de Utah, señaló que los conductores pueden prever obras de construcción en múltiples tramos de la carretera desde Kimball Junction hasta el centro histórico de Park City.

The bus stop at the intersection of Canyons Resort Drive and state Route 224 is closed through Sept. 30, 2026.
Google Maps
La parada de autobús en la intersección de Canyons Resort Drive y la ruta estatal 224 permanecerá cerrada hasta el 30 de septiembre de 2026.

"Esta semana verán un avance continuo en la reubicación de servicios públicos y drenaje, excavaciones en la vía, así como trabajos de nivelación e instalación de cunetas y bordillos en varios tramos diferentes", declaró a KPCW.

Las obras también continuarán en la intersección de Park Avenue y Deer Valley Drive, con cierres de carriles todos los días en un horario de 7 p.m. a 7 a.m.

"No se permitirán giros a la izquierda desde Park Avenue hacia Empire [Avenue]", señaló Sharp. "Este trabajo tiene como objetivo mejorar los drenajes pluviales, lo que servirá de apoyo para los nuevos carriles de giro y las mejoras en la semaforización de dicha intersección".

Sharp añadió que los conductores deben estar atentos a los cambios de carril y reducir la velocidad en las zonas de construcción.

Artículo traducido por María Camperos
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