Cómo los bienes raíces de las familias Garff y Rogers moldearon Browns Canyon

"MIRE DE CERCA", se lee en un anuncio de las ediciones de diciembre de 1991 de The Park Record , arriba de un mapa de la zona de Browns Canyon. "¡Este es un MAPA del tesoro!".

La empresa desarrolladora Ivory Homes mostró recientemente a los comisionados de planificación del este del condado de Summit un anuncio similar de una edición de la década de 1970 de The Salt Lake Tribune.

El tesoro no era plata; eran bienes raíces. Ahora, las familias Garff y Rogers buscan desarrollar parte de sus propiedades en Browns Canyon con la posibilidad de construir hasta 3,000 viviendas a lo largo del tiempo.

Capitalizar el valor de esas tierras no es nada nuevo, según explicaron los representantes de Ivory Homes ante la Comisión de Planificación del Este del Condado de Summit el pasado 18 de junio.

"Estamos llegando a la materialización de lo que anunciaban en los años 70", afirmó el presidente de Ivory Development, Chris Gamvroulas.

Los anuncios antiguos citan la "auge de la industria de la recreación en el condado de Summit, Utah" y el "proyecto del embalse Jordanelle" como razones para invertir en Browns Canyon.

Ivory Homes Ivory Development incluyó esta imagen en su presentación del 18 de junio de 2026 ante la Comisión de Planificación del Este del Condado de Summit. En este anuncio de una edición de la década de 1970 de The Salt Lake Tribune, Garff Ranches no figura a la venta; lo que está disponible es el terreno que se encuentra inmediatamente alrededor de Browns Canyon Road.



"En esta zona, se tienen todas estas parcelas de 40, 60 y 80 acres. Todas ellas fueron fragmentadas y subdivididas por las familias Garff y Rogers a partir de la década de los 70", señaló Gamvroulas. "Así fue como liquidaron la deuda de la propiedad más grande: compraron 15,000 acres y les quedan aproximadamente unos 7,000".

Sin embargo, en su mayor parte sigue habiendo ganado y la zona mantiene esa clasificación de uso de suelo. Ivory se encuentra en pleno proceso de negociación con el condado de Summit para cambiar dicha zonificación en representación de las familias.

Hasta el momento, los comisionados de planificación del este del condado de Summit han considerado que el proceso es poco ortodoxo.

En primer lugar, Ivory quiere que el condado de Summit cree una nueva categoría de zonificación para Browns Canyon . De aprobarse, la empresa desarrolladora solicitaría la aplicación de esa normativa en unos 600 acres.

Y solo después de eso, Ivory estaría en condiciones de solicitar los permisos de construcción.

El comisionado de planificación, Alex Peterson, quiere asegurarse de que el desarrollador, el público y la comisión que preside estén en la misma sintonía.

"Aquí tenemos el caballo y el carruaje, y entiendo que si lo estamos analizando, hay que evaluar ambas partes en conjunto", expresó el 18 de junio. "Pero... primero se nos está preguntando si queremos aprobar un proceso nuevo".

La audiencia pública sobre la propuesta de Ivory, programada inicialmente para el 2 de julio, fue cancelada; no obstante, el tema se mantuvo en la agenda para ser debatido a las 6 p.m., tras concluir los demás asuntos del día.

En el futuro habrá audiencias públicas tanto en la comisión de planificación como en el Consejo del Condado de Summit, que es el organismo que tiene la última palabra.

Artículo traducido por María Camperos

