El Concejo Municipal de Park City aprueba aumentos salariales en una votación dividida

Tras meses de debate, rechazo por parte de la comunidad y un cambio de rumbo, los miembros del Concejo Municipal de Park City definieron un incremento salarial en el presupuesto del próximo año, aunque la decisión no fue unánime.

El aumento salarial se aprobó con una votación de 3 a 2 el jueves 25 de junio, como parte del presupuesto municipal de 240 millones de dólares para el año fiscal 2027 .

Los concejales Ed Parigian y Bill Ciraco votaron en contra. Parigian consideró que el incremento era demasiado alto, incluso fijado en un 18%.

"Pensé: bueno, si no me siento cómodo recibiendo el aumento, más vale que vote en contra de cualquier incremento, porque de todos modos superaba la cifra con la que pensé que me estaba comprometiendo", expresó el 26 de junio en el programa "Local News Hour" de KPCW .

Con el 18%, los salarios de los concejales pasarán de casi 29,000 dólares a más de 34,000 dólares. El sueldo del alcalde aumentará de más de 55,000 dólares a casi 66,000 dólares.

Este incremento sustituye a una ordenanza del 21 de mayo que duplicaba con creces los salarios de los concejales y del alcalde .

Ciraco votó en contra de ambos aumentos. Él ha defendido que el ajuste salarial no debería superar el 10%, bajo el argumento de que el cargo es un servicio a la comunidad y no un trabajo de tiempo completo.

Por su parte, los concejales Tana Toly, Molly Miller y Diego Zegarra respaldaron los incrementos más sustanciales. Señalaron que la remuneración actual limita el acceso al cargo a personas adineradas o jubiladas, y que el puesto exige una jornada laboral de más de 40 horas semanales.

"Trabajamos muchísimo. Estamos disponibles, lo juro, las 24 horas del día, los 7 días de la semana; es algo que te consume los pensamientos. Así que vamos a tener ese debate. ¿Es este un trabajo de tiempo completo? ¿Es un trabajo de medio tiempo? ¿Cuánto vale?", comentó Parigian.

Dejando de lado los ajustes por costo de vida, el concejo y el alcalde tampoco habían percibido aumentos salariales desde el año fiscal 2015.

Al intentar determinar a cuánto debería ascender el incremento, los concejales y el personal municipal también tomaron como referencia a los gobiernos de comunidades similares, tales como Aspen, Colorado, y Jackson Hole, Wyoming.

Sin embargo, Parigian señaló que esto forma parte del problema. Hizo referencia a un estudio de la Universidad de Stanford que reveló que este proceso puede provocar que los salarios se mantengan estancados, ya que ningún concejo se atreve a realizar aumentos.

Debido a la división de opiniones respecto a las alzas, el concejo acordó retomar el asunto este otoño. Parigian adelantó que el proceso incluirá la participación y comentarios del público.

Artículo traducido por María Camperos

