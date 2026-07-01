Gobernadores del oeste debaten el futuro del río Colorado en medio de una sequía generalizada

La reunión anual de la Asociación de Gobernadores del Oeste se inauguró el martes en Deer Valley, mientras Utah lidia con una emergencia por sequía e incendios forestales generalizados.

Entre los asistentes se encuentran los líderes de los estados de la cuenca del río Colorado, quienes se mantienen en un punto muerto respecto a cómo se distribuirá el agua del río a partir del próximo año.

En declaraciones a los reporteros el martes por la tarde, el gobernador republicano de Utah, Spencer Cox, señaló que las conversaciones sobre el futuro del río siguen en marcha y que se siente "optimista" respecto a los avances.

"Las discusiones continúan", afirmó. "Parece haber una oportunidad para establecer un marco temporal más corto, tal vez con revisiones cada dos años, lo que nos permitiría lograr algo concreto y evitar terminar en los tribunales o ante un juez".

Los estados de la cuenca alta —Utah, Colorado, Wyoming y Nuevo México— están enfrentados con sus vecinos de la cuenca baja —Arizona, Nevada y California— sobre la forma de repartirse el cada vez más escaso suministro de agua.

El gobernador de Nevada, Joe Lombardo, también republicano, comentó que la relación entre ambas partes aún requiere trabajo.

"Como todo el mundo sabe, hay un problema entre la cuenca alta y la cuenca baja", expresó. "Es una cuestión de eficiencia, disponibilidad, recursos y de la autoridad que tiene el gobierno federal en el proceso de toma de decisiones".

El acuerdo de distribución de agua más reciente expira a finales de 2026, y los siete estados no cumplieron con la fecha límite de noviembre de 2025 para presentar un plan ante el gobierno federal.

El senador republicano de Utah, Mike Lee, advirtió a los estados de la cuenca baja el pasado 10 de junio que podrían perder la ayuda federal si demandan a sus vecinos de la cuenca alta por los derechos del agua.

Por su parte, en mayo, los estados de la cuenca baja del río Colorado anunciaron un plan de conservación de agua a corto plazo debido a la severa sequía que afecta al oeste del país.

En la zona del Wasatch Back, los líderes locales trabajan para hacer frente a las condiciones de sequía.

Los residentes de Park City tienen la obligación de limitar el riego cada verano, mientras que Heber City implementó restricciones voluntarias por sequía el 16 de junio.

Connor Thomas, de KPCW, contribuyó a este informe.

Artículo traducido por María Camperos

