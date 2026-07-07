La vivienda para empleados de Park City costará 370 mil dólares adicionales

Park City ha estado reurbanizando una propiedad de casi 2 acres en Marsac Avenue desde abril de 2025. Debido a circunstancias imprevistas, el proyecto costará casi $370,000 más de lo esperado.

Peace House estuvo en ese terreno durante dos décadas, pero el refugio contra la violencia doméstica encontró un nuevo hogar en 2019. Por ello, Park City compró la propiedad y la está convirtiendo en un triplex para empleados de la ciudad.

La subgerenta de la ciudad, Heather Sneddon, señaló que el proyecto se topó recientemente con algunos costos inesperados.

"Hemos descubierto algunas condiciones preexistentes que han requerido ciertos cambios en este contrato para que podamos hacer frente a esos desafíos", explicó el 24 de junio en el programa "Local News Hour" de KPCW .

La fase de demolición parcial del proyecto dejó al descubierto condiciones que costaron unos $161,000 adicionales.

Otros $208,000 se sumaron tras una inspección de incendios este año, la cual determinó que se necesitaban cabezales de rociadores adicionales y una nueva conexión a la línea de agua en el garaje.

La nueva fecha de finalización para el triplex de Marsac es a finales de agosto. Costará casi $2 millones en total, o alrededor de un 10% más que el precio original de aproximadamente $1.6 millones.

Sneddon afirmó que el triplex respaldará el objetivo de la ciudad de permitir que la fuerza laboral viva a nivel local.

"Nuestra meta en este momento, en la medida en que podamos cumplirla, es priorizar cerca de un 80% de alquileres accesibles y un 20% de unidades para la venta", declaró Sneddon.

Mencionó que la ciudad se enfocaba antes en ofrecer unidades accesibles para la venta, pero eso ha cambiado con el tiempo a medida que los alquileres a corto plazo y las segundas residencias se han vuelto más comunes.

El gobierno municipal de Park City es un patrocinador financiero de KPCW .

Artículo traducido por María Camperos.

