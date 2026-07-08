Artistas añadirán diseños de naturaleza y recreación a las paradas de autobús de Park City este verano

El Concejo Municipal de Park City aprobó por unanimidad los contratos para las obras de arte en los refugios de las paradas de autobús de la ciudad.

El administrador de la ciudad, Adam Lenhard, señaló que alrededor de 50 artistas presentaron 130 propuestas.

"Muchos de ellos son locales, o al menos de la región; también tenemos algunos de fuera del estado, pero es un trabajo artístico increíble de personas muy talentosas", comentó el 24 de junio en el programa "Local News Hour" de KPCW .

Once artistas fueron seleccionados de entre el grupo de aspirantes; algunos de ellos plasmarán su arte en múltiples paradas.

Cada uno de los 20 diseños se basa en la temática de "conexiones atemporales", explorando el pasado, presente y futuro de Park City.

Adrianna "AD" / Park City Municipal Un concepto de la artista Adrianna "AD" para una parada de autobús de Park City, titulado "Silver King".

Algunas obras incorporan la belleza natural de la zona, como los diseños "Leaping Deer" de Anna Nizhoni y "Leaf Peeping" de Libby Peterkort. Otras destacan las muy estimadas opciones de recreación local. La pieza de Scout Maziarz muestra a tres esquiadores en acción, y el concepto de Miller Delbridge incluye a un snowboarder y un esquiador en una montaña al atardecer.

Las piezas de Adrianna “AD” hacen un guiño a los lugares emblemáticos locales, incluidos el Town Lift y Park City Mountain, así como la mina Silver King.

Los artistas recibirán $5,000, $7,500 o $10,000 por sus instalaciones, dependiendo del tamaño del refugio.

"El monto total para este proyecto es de $115,000 y se financiará a través del fondo de proyectos de capital para el arte público, además del 1% para las artes que se recauda en los proyectos de capital que califican", explicó Lenhard.

Anna Nizhoni / Park City Municipal El diseño de Anna Nizhoni para una parada de autobús de Park City, titulado "Leaping Deer".

Este trabajo forma parte de la segunda y tercera fase del proyecto de mejoras en las paradas de autobús de la ciudad . Ocho refugios de autobús fueron renovados en 2025 .

También se añadieron bancas y características de accesibilidad de la ley ADA en las paradas de transporte público.

Para ver todos los diseños, haga clic aquí .

La municipalidad de Park City es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por María Camperos.

