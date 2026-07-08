Babalis y Harte avanzan sin oposición a las elecciones generales del Consejo del Condado de Summit

La abogada Christie Babalis y el concejal titular Canice Harte ganaron las elecciones primarias demócratas para los distritos 4 y 5 del Consejo del Condado de Summit, respectivamente.

Por el momento, ambos avanzan sin oposición a las elecciones generales del 3 de noviembre. No se han postulado candidatos republicanos ni se han declarado candidatos por votación por escrito (write-in).

Esta es la primera elección del consejo que cuenta con cinco distritos separados, en lugar de que los candidatos realicen campañas a nivel de todo el condado.

El distrito de Babalis abarca la zona central de Snyderville Basin e incluye Kimball Junction.

"Estoy absolutamente encantada de poder realizar este trabajo", expresó a KPCW. "Tengo una postura muy firme sobre algunas de las cosas que están sucediendo en el condado y, obviamente, me importa el lugar donde vivo, así que estoy muy entusiasmada por poner manos a la obra".

También destacó lo reñida que estuvo la contienda con su contrincante, el excomisionado de Planificación de Snyderville Basin, John Kucera. Babalis obtuvo 433 votos frente a los 385 de Kucera, lo que representa un margen del 6%.

La competencia fue aún más ajustada en la contienda demócrata por el Distrito 5, correspondiente a la zona de Pinebrook y Jeremy Ranch, donde el margen fue de menos del 2%.

Harte recibió 359 votos, mientras que Meredith Reed, miembro de la junta escolar de Park City, obtuvo 346.

"Solo me gustaría felicitar a Meredith por llevar a cabo una gran campaña, y me alegra mucho que tanta gente de nuestro distrito haya podido votar", manifestó Harte. "Me siento honrado y conmovido por haber ganado las primarias. Estoy entusiasmado por servir a los habitantes del condado de Summit".

Si logra avanzar tras las elecciones generales del 3 de noviembre, este sería el segundo mandato de Harte en el consejo.

El Consejo del Condado de Summit certificó por unanimidad los resultados de las elecciones primarias el 7 de julio. Por recomendación del abogado del condado, Harte estuvo ausente y no votó debido a que se postula para la reelección.

La participación entre los votantes demócratas el 23 de junio estuvo justo por debajo del 44%.

Las primarias demócratas están abiertas a cualquier votante sin importar su partido, pero no está claro cuántos votantes republicanos o no afiliados emitieron sus boletas en estas contiendas del consejo.

Artículo traducido por María Camperos.

