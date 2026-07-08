El campo de golf de Park City recibirá un nuevo sistema de agua; es posible una remodelación más amplia

La municipalidad de Park City busca renovar su campo de golf y recibió comentarios de los residentes locales en una jornada de puertas abiertas el lunes.

El gerente del campo, Vaughn Robinson, señaló que la mayoría de los sistemas de riego duran entre 15 y 30 años. El sistema de Park City data de principios de la década de 1990 y Robinson afirmó que es necesario reemplazarlo.

"Es posible que se deteriore, así que hay que adelantarse antes de que genere problemas mayores como fugas de agua y desperdicio de agua bajo tierra", explicó Robinson.

Robinson mencionó que los nuevos aspersores pueden dirigirse a áreas específicas y ayudarán a conservar el agua. Esto será un gran beneficio para el campo, aseguró, ya que los cabezales actuales tienen un alcance de pulverización limitado.

"Podemos colocar muchos cabezales emergentes más pequeños, de modo que no tengamos que regar tanto; el agua que caiga podrá empapar o absorberse en el césped y en la estructura de las raíces, en lugar de correr hacia abajo y estancarse en algún lugar", detalló.

El reemplazo del sistema de riego requerirá un trabajo de excavación significativo, por lo que la ciudad está considerando realizar una remodelación más amplia al mismo tiempo, afirmando que será más eficiente hacerlo todo a la vez.

Robinson comentó que los segundos nueve hoyos se crearon primero en los años 60, y los primeros nueve hoyos les siguieron en los 70. Los greens y los fairways también cuentan con diferentes tipos de césped, lo que puede dificultar el mantenimiento del campo.

La ciudad encuestó a unos 380 residentes y descubrió que la mayoría está interesada en una renovación del campo. Los encuestados clasificaron las mejoras en los greens, la renovación de las trampas de arena (bunkers) y la nivelación de los fairways y el césped como las prioridades más altas.

La mayoría de los encuestados opinó que las mejoras deberían dividirse en dos temporadas para que la mitad del campo esté siempre disponible para jugar. Callaway Zuccarello señaló que ella y la Liga de Golf de 9 Hoyos para Mujeres de Park City , que cuenta con unas 350 integrantes, también prefieren esta división.

"Tenemos un grupo tan entusiasta que creo que si lo cerraran por un año entero y no pudiéramos jugar, sería muy frustrante", expresó.

Zuccarello dijo estar entusiasmada por las mejoras y, tal vez, por hacer que el campo sea un poco más accesible.

"Tenemos un campo de golf hermoso, y mientras no le cambiemos la esencia, algo que no parece que vayamos a hacer, creo que seguirá siendo un gran elemento valioso para la comunidad", afirmó.

La ciudad también está considerando la instalación de cañones de nieve como parte de las mejoras del campo. White Pine Touring utiliza el campo para el esquí de fondo cada invierno, lo cual representa un desafío en los años con pocas nevadas.

Robinson indicó que el Concejo Municipal de Park City tomará una decisión sobre las mejoras del campo después de su reunión de agosto.

La municipalidad de Park City es un patrocinador financiero de KPCW .

Artículo traducido por María Camperos.

