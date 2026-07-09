El Wasatch Back se prepara para un fin de semana de calor extremo

El Servicio Meteorológico Nacional indica que el Heber Valley superará los 100 grados para el domingo y Park City alcanzará casi los 100 grados (los 95-99 grados Fahrenheit).

El servicio meteorológico ha emitido avisos y advertencias de calor extremo para el sábado y el domingo.

El meteorólogo de ABC4, Cedric Haynes, señaló que las altas temperaturas pueden poner en riesgo la vida si los residentes no están preparados.

"Eso representa un peligroso riesgo por calor justo ahí para la mayor parte del área", comentó el 8 de julio en el programa "Local News Hour" de KPCW. "Eso significa que, sí, si no se toman las precauciones necesarias, se podría ser susceptible a algunos de los peligros del calor allá afuera; así que tengan mucho cuidado y planifiquen con anticipación para este fin de semana".

Los expertos en salud instan a los residentes a beber abundante agua, evitar pasar periodos prolongados al aire libre, permanecer en espacios con aire acondicionado y estar al pendiente de sus vecinos.

No se debe dejar a niños ni a mascotas dentro de los vehículos, donde las temperaturas pueden volverse mortales en cuestión de minutos.

Ante la llegada de la ola de calor extremo, los condados de Summit y Wasatch no han designado centros de enfriamiento para el fin de semana. No obstante, las bibliotecas y otros edificios gubernamentales estarán abiertos en sus horarios habituales. Existen otros recursos disponibles para sobrellevar las altas temperaturas llamando al 211 o visitando el sitio web 211utah.org .

El clima caluroso continuará el lunes, con máximas que rozarán los 100 grados en todo el Wasatch Back.

Artículo traducido por María Camperos.

