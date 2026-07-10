Los residentes pueden sumarse este sábado al proyecto de murales de Leadership Park City

Cada año, la clase del programa de liderazgo de la ciudad selecciona un proyecto que beneficia a la comunidad. Este año, la Clase 32 está pintando murales colaborativos en todo el condado de Summit.

Bajo la dirección de la artista local Anna Nizhoni, el Proyecto de Murales del Condado de Summit tiene como objetivo hacer que el arte público sea más accesible, al tiempo que fortalece los lazos comunitarios a través de experiencias de pintura compartidas.

El mural de Junction Commons celebra el amor por las montañas y la conexión entre las personas y el mundo natural.

Los residentes locales pueden sumarse al día de pintura comunitaria a partir de las 10 a.m. este sábado en Junction Commons, cerca de la tienda Gap Factory Store.

El grupo ya ha completado murales en Peace House y en el Summit County Clubhouse, y tiene programadas obras adicionales a lo largo del verano antes de que la clase concluya en octubre.

Leadership Park City está aceptando solicitudes para la Clase 33 hasta el 21 de agosto.

Artículo traducido por María Camperos.

